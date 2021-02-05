如廁變享受還想合照 東港華僑市場公廁翻修風格大變身

屏東縣東港漁產品直銷中心（華僑市場），因產地直送新鮮又平價，是遊客採買品嚐漁鮮的首選地，陰暗潮溼有異味的公廁卻為人詬病；東港區漁會斥資500萬元翻修日前啟用，導入現代化設計風格，外牆拉皮、盆栽屏風佈置綠意盎然，洗手台貼心設置梳妝鏡台，提供洗手乳、烘手機，酒精消毒，落實防疫第一步「多洗手」，戶外廣場海鳥海浪銅雕大型造型牆，讓如廁變成享受。

「公廁是現代化的象徵！」東港區漁會總幹事林漢丑說，近年來觀光人潮眾多，遊客及攤商習慣到廁所數最多的華僑市場如廁，過去廁所陰暗潮溼有異味，室內外空間較雜亂素為人詬病，漁會將東西兩側舊廁所打掉重新整修，女廁間數、小便斗、掃具間、拖布盆都增加，翻修後不僅提升空間機能和環境衛生，還營造視覺美感意象，兼可帶動觀光促進產業發展。

公廁建築設計師鍾啟盈說，華僑市場是東港知名的海鮮觀光市場，公廁入口牆面應具強烈辨識度明顯好找，故以大型男女公仔的圖示，結合立面磁磚馬賽克效果增加識別活潑性，周邊外牆用耐候性佳防水複層塗料仿石材拉皮，結合現代化衛生設備，LED燈光照明、抽排風設備，達到廁所空間排氣能夠順暢，成為通風散熱效果好的建物。