合法坐擁「海景第一排」 枋山鄉公共造產旅館OK了

全國地形最狹長的屏東縣枋山鄉，緊鄰30公里長海岸線，也是縣內人口、自有財源最少的平地鄉；鄉公所擁有海天一色美景、但位於台1線旁的枋山濱海遊憩區公共造產，一度荒廢，公所重新招商引進便利超商、海岸露營、餐廳，讓遊客不再「車過枋山」，委外經營「海景第一排」的茉莉灣海景度假酒店，也在日前取得旅館業登記證，活化後的公共造產每年可為鄉庫帶進逾400萬收入。

「總統的故鄉不能漏氣」枋山鄉長洪啟能說，蔡英文總統的祖厝就在枋山鄉楓港，枋山是人口外流嚴重的農漁鄉，建設落後30年，為增加自有財源，讓一度荒廢的濱海遊憩區重新出發，原本的超商改引進直營店，再引進海岸露營及餐廳，原本宛如廢墟的海豚公園重生，荒廢的旅館也委外經營，盼打造「來去海邊住一晚」風情，吸引遊客不再車過「枋山」。

他說，最頭痛的是103年委外的茉莉灣海景度酒店，鄉公所於民國79年依「台灣省均衡地方經濟發展方案」提出「枋山鄉楓港地區農村地區遊憩暨農地利用計畫」，並向國有財產署申請撥用土地，建設農產品展示中心、游泳池、管理中心及餐飲中心等公共造產設施，完工後因缺乏妥善管理而荒廢，95年還被納入行政院活化閒置公共設施專案列管。