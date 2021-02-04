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合法坐擁「海景第一排」 枋山鄉公共造產旅館OK了
全國地形最狹長的屏東縣枋山鄉，緊鄰30公里長海岸線，也是縣內人口、自有財源最少的平地鄉；鄉公所擁有海天一色美景、但位於台1線旁的枋山濱海遊憩區公共造產，一度荒廢，公所重新招商引進便利超商、海岸露營、餐廳，讓遊客不再「車過枋山」，委外經營「海景第一排」的茉莉灣海景度假酒店，也在日前取得旅館業登記證，活化後的公共造產每年可為鄉庫帶進逾400萬收入。
「總統的故鄉不能漏氣」枋山鄉長洪啟能說，蔡英文總統的祖厝就在枋山鄉楓港，枋山是人口外流嚴重的農漁鄉，建設落後30年，為增加自有財源，讓一度荒廢的濱海遊憩區重新出發，原本的超商改引進直營店，再引進海岸露營及餐廳，原本宛如廢墟的海豚公園重生，荒廢的旅館也委外經營，盼打造「來去海邊住一晚」風情，吸引遊客不再車過「枋山」。
他說，最頭痛的是103年委外的茉莉灣海景度酒店，鄉公所於民國79年依「台灣省均衡地方經濟發展方案」提出「枋山鄉楓港地區農村地區遊憩暨農地利用計畫」，並向國有財產署申請撥用土地，建設農產品展示中心、游泳池、管理中心及餐飲中心等公共造產設施，完工後因缺乏妥善管理而荒廢，95年還被納入行政院活化閒置公共設施專案列管。
他說，103年旅館招商重新活化後，卻因時代背景不同，無法取得縣府核發的旅館營業執照，經變更興辦事業計畫及使用執照，向中央力爭合法化，108年11月才獲得解決，在本月6日取得旅館業登記證，讓閒置已久的公共設施活化起來；下一步將用公有墓地經營現代化納骨塔，估計可帶進數億殯葬商機。
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