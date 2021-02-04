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高雄球迷不再心酸！中職聯盟：今年28場賽事重返澄清湖

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中華職業棒球大聯盟新任會長蔡其昌（右）與高雄市長陳其邁（中）與澄清湖棒球場推手余政憲（左），檢視澄清湖棒球場改善情況。記者徐如宜／攝影
中華職業棒球大聯盟新任會長蔡其昌（右）與高雄市長陳其邁（中）與澄清湖棒球場推手余政憲（左），檢視澄清湖棒球場改善情況。記者徐如宜／攝影

中華職業棒球大聯盟新任會長蔡其昌今天到澄清湖棒球場，拜會市長陳其邁，檢視各區域空間改善狀況，包含草皮保養、選手訓練室內健身器材、貴賓室包廂、售票口改善作業及牛棚空調系統等。蔡其昌宣布，高雄球迷不必再心酸，今年已安排28場中職一軍賽事重返澄清湖棒球場舉行。

陳其邁表示，城市建設必須將運動納入考量，澄清湖球場條件優良，從草皮到觀眾席座位，硬體設施是全台最好的球場之一，且未來捷運黃線將經過此地，可藉由捷運聯合開發方式，吸引更多有興趣經營職棒的球團進駐，並活絡鳳山、鳥松地區整體的公共空間，提供更多商務休閒功能。

蔡其昌表示，市府將聯盟所提建議，包括防撞設備、牛棚練習區空調、內野草皮及紅土覆蓋等問題，都已完整改善。以聯盟發展棒球運動角度而言，他贊同高雄應該擁有自己的球隊，高雄氣候良好、球迷也很熱情，若能有第六支職棒以高雄為主場，對台灣整體未來棒球運動發展有相當助益。

蔡其昌表示，因為去年一整年高雄都沒有職棒比賽，讓高雄的球迷感到心酸，所以陳其邁市長非常積極，希望促成第六支職棒球隊以高雄為主場。聯盟也支持賽事再到澄清湖棒球場來舉辦，當然澄清湖棒球場還有些小缺失，市府已積極針對聯盟的建議來做改善，包括防撞、牛棚練習區在夏天太過炎熱、還有草皮、紅土地覆蓋都一一做了改善。高雄已經做好準備，要來迎接今年球季的新賽事，所以球團與聯盟匯整排定今年會有28場賽事在澄清湖棒球場舉行，分別有味全、統一、跟兄弟三個球團選擇來作為他們的主場。所以今年高雄的球迷可以放心，不會沒有球賽可看。

運動發展局長侯尊堯表示，高雄澄清湖棒球場是全台灣首屈一指，符合國際標準的國際級棒球場，也是教育部體育署所評定的A級球場，在賽事辦理上，更是國內最重要的大型賽事舉辦場地，不論是中華職棒例行賽、冠軍賽、還是國際賽等，都在球場創下了許多令人振奮難忘的熱血時刻。中職賽事重返澄清湖棒球場，賽事期間，市府將規畫捷運站免費公車接駁，鼓勵搭乘大眾交通工具至球場觀賽，降低汽機車離場時的交通壅塞，並與主場球隊結合辦理周邊嘉年華活動。

中華職業棒球大聯盟到澄清湖棒球場，檢視各區域空間改善狀況。記者徐如宜／攝影
中華職業棒球大聯盟到澄清湖棒球場，檢視各區域空間改善狀況。記者徐如宜／攝影
中華職業棒球大聯盟新任會長蔡其昌（右一）與高雄市長陳其邁（右二）等人，檢視澄清湖棒球場草皮情況。記者徐如宜／攝影
中華職業棒球大聯盟新任會長蔡其昌（右一）與高雄市長陳其邁（右二）等人，檢視澄清湖棒球場草皮情況。記者徐如宜／攝影
中華職業棒球大聯盟新任會長蔡其昌（右一）與高雄市長陳其邁（右二）等人，檢視澄清湖棒球場草皮情況。記者徐如宜／攝影
中華職業棒球大聯盟新任會長蔡其昌（右一）與高雄市長陳其邁（右二）等人，檢視澄清湖棒球場草皮情況。記者徐如宜／攝影

澄清湖 蔡其昌 捷運

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