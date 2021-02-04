高雄球迷不再心酸！中職聯盟：今年28場賽事重返澄清湖

中華職業棒球大聯盟新任會長蔡其昌今天到澄清湖棒球場，拜會市長陳其邁，檢視各區域空間改善狀況，包含草皮保養、選手訓練室內健身器材、貴賓室包廂、售票口改善作業及牛棚空調系統等。蔡其昌宣布，高雄球迷不必再心酸，今年已安排28場中職一軍賽事重返澄清湖棒球場舉行。

陳其邁表示，城市建設必須將運動納入考量，澄清湖球場條件優良，從草皮到觀眾席座位，硬體設施是全台最好的球場之一，且未來捷運黃線將經過此地，可藉由捷運聯合開發方式，吸引更多有興趣經營職棒的球團進駐，並活絡鳳山、鳥松地區整體的公共空間，提供更多商務休閒功能。

蔡其昌表示，市府將聯盟所提建議，包括防撞設備、牛棚練習區空調、內野草皮及紅土覆蓋等問題，都已完整改善。以聯盟發展棒球運動角度而言，他贊同高雄應該擁有自己的球隊，高雄氣候良好、球迷也很熱情，若能有第六支職棒以高雄為主場，對台灣整體未來棒球運動發展有相當助益。

蔡其昌表示，因為去年一整年高雄都沒有職棒比賽，讓高雄的球迷感到心酸，所以陳其邁市長非常積極，希望促成第六支職棒球隊以高雄為主場。聯盟也支持賽事再到澄清湖棒球場來舉辦，當然澄清湖棒球場還有些小缺失，市府已積極針對聯盟的建議來做改善，包括防撞、牛棚練習區在夏天太過炎熱、還有草皮、紅土地覆蓋都一一做了改善。高雄已經做好準備，要來迎接今年球季的新賽事，所以球團與聯盟匯整排定今年會有28場賽事在澄清湖棒球場舉行，分別有味全、統一、跟兄弟三個球團選擇來作為他們的主場。所以今年高雄的球迷可以放心，不會沒有球賽可看。