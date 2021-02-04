金門清潔隊員拾獲阿嬤10萬嫁妝返還 鄉長公開表揚義舉

上個月本報獨家報導金寧鄉清潔隊隊員宋界景在執行資源回收勤務時，意外拾獲民眾的金飾陪嫁物品，市價約10多萬，金寧鄉長楊忠俊今天下午特別到清潔隊及資源回收廠區，公開表揚宋界景的義舉，並致贈獎狀、禮品及禮券以資鼓勵。

家住后湖的洪姓阿嬤將昔日的陪嫁首飾交給先生保管，先生將價值10多萬元的首飾藏在床頭櫃中多時，也都忘了藏在哪，最近家裡把老舊的床丟棄，好在宋界景在清理大型廢棄物時意外發現一堆金飾，隨即向警方報案，警方也在1小時內迅速找到洪姓婦人，失而復得，讓阿嬤相當開心，頻頻跟警察與清潔隊員道謝。

金寧鄉鄉公所表示，該所清潔隊員宋界景於傾倒家具後，於一床板旁發現地上散落之發現金銀飾品數件、失主之證件、文件及部分些許散落之貴金屬物品，立即通報於清潔隊隊長，並依指示繳交至金寧分駐所、協尋失主，並通報政風室完成廉政倫理事件登錄。

宋員全力配合警方，令警方能快速掌握失主身分，該筆貴金屬飾品估計價值約十餘萬元，皆主動全數退還失主。民眾為表感激欲致贈謝禮，宋員當場拒絕接受餽贈，並表示僅是做了職責上應做的事。

楊忠俊表示，宋員拾金不昧、清廉自持之善行，堪稱是公務同仁的表率，政風室並提醒同仁，遇有民眾餽贈財物，原則上應予拒收並登錄報備，以符合公務員廉政倫理規範，維護機關廉能風氣。