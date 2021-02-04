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南迴草埔隧道瓦斯味飄散 南北雙向車道封閉中
南迴公路草埔隧道北上台東方向南口處，今天下午1點半左右有民眾報案聞到瓦斯味，台東及屏東消防隊緊急派員偵測，公路單位封閉南北雙向入口，並疏散隧道內車輛人員。目前還在消防人員持續偵測中。
安朔交通行控中心表示，目前已將隧道內的車輛引導靠邊停，人員全部疏散的隧道外，另南北雙向車輛導引到台9戊線行駛；由於隧道內所有管線沒有瓦斯管線，仍持續追查氣體來源，確認安全無虞才會放行車輛。
據了解，下午1點半左右，消防勤指中心接獲民眾報案指出屏東端的草埔隧道口有飄散瓦斯味道，立即出動台東達仁分隊及屏東獅子分隊前往了解，消防人員拿著氣體偵測器逐段偵測，但未獲得異常數值。
不過，基於安全考量，消防人員目前仍持續逐步偵測中，兩邊隧道口也持續管制封閉，請行經該路段用路駕駛配合現場警方輸導指揮。
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