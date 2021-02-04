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過年前局限空間事故頻傳 勞工局宣導SOP：勿便宜行事
有鑑於年關將近，入槽維修及清洗等局限空間作業頻繁，高雄台南連續發生局限空間職業災害，台南市勞工局職安健康處與勞動部職安署南區職業安全衛生中心今天共同辦理「局限空間作業安全危害防災宣導會」，強制曾發生相關作業職災事故的廠商及通知本市從事局限空間作業或缺氧作業之事業單位代表80多人參加，勞工局長王鑫基表示，國內幾起局限空間事故，究其原因都是便宜行事，未落實相關安全措施而釀災，再次提醒事業單位要落實安全作業SOP。
勞工局指出，歲末年終，入槽維修及清洗等局限空間作業明顯增加，因儲槽或地下道無法自然通風，易造成氧氣不足或有害氣體、可燃性氣體殘留，是高風險作業場所。為避免過年前因入槽清洗作業造成傷亡事故，今年春安檢查期間將局限空間作業列為檢查重點，針對事業單位違法事項均依法開罰，決不寬貸。
勞工局表示，事業單位從事局限空間與缺氧等高風險作業時，務必落實職安法相關規定，進行局限空間作業場所管制，避免無關人員進入；作業前須先完成通風換氣、氧氣與有害氣體測定；現場要有缺氧作業主管監督作業；設置緊急救援設備，並經檢點後才可進行作業。此外，勞工也應確實遵循安全作業標準，不要因求快、求便而疏忽自己的安全。
職安健康處陳美顏代理處長表示，為了預防職災發生，將加強局限空間作業檢查頻率，並持續辦理相關宣導會及製作宣導圖卡於勞工局「臺南呷頭路」臉書專頁宣導，提升大家的職安意識。今日宣導教材亦置於台南市職安健康處網站(https://lsic.tainan.gov.tw/index.html)「職安小學堂」，供大家學習。如有任何職場安全與健康問題可隨時洽詢06-2150806。
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