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墾丁福華老總信守承諾 關懷弱勢獨老22年不輟

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁福華飯店總經理張積光（右二）今天帶同房務員幫忙弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和過年紅包，並貼心準備飯店自製口罩，提醒在疫情期間要更小心，愛心送暖連續22年不間斷。記者潘欣中／攝影。
墾丁福華飯店總經理張積光（右二）今天帶同房務員幫忙弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和過年紅包，並貼心準備飯店自製口罩，提醒在疫情期間要更小心，愛心送暖連續22年不間斷。記者潘欣中／攝影。

墾丁福華度假飯店23年前開幕時，總經理張積光公開宣示要做「厝邊好鄰居」，隔年展開關懷弱勢獨居老人歲末送暖，每年不間斷，張積光今天帶同房務員幫忙居家清潔、貼春聯、送民生物資和過年紅包，並貼心準備飯店自製口罩，提醒長者在疫情期間要更小心，「有料」且心意滿滿的愛心送暖連續22年，厝邊鄉親直呼不簡單。

「厝邊本來就是相互關懷！」墾丁福華度假飯店進駐墾丁後，400多間客房加上VILLA居和室內水世界，也是集團的「金雞母」；張積光說，到現在仍清楚記得開幕時說過的那句話，22年來不論經濟景氣好或壞，持續以實際行動關懷周邊社區清寒家庭及獨居老人，不曾也不會中斷，更希望起拋磚引玉效果，將民間關懷帶進每個要需要的角落。

他說，墾丁是國際觀光度假勝地，在繁華的背後，長期青壯人口流失的墾丁，在地隱藏著高齡化衍生的獨居老人問題，飯店周邊墾丁和南灣里長提供的受關懷名單，包括生活清苦、長年獨居、子女無力照料或生病的長者；為展現最誠摯的關懷心意，從早期送民生物資、發過年紅包，進而出動房務員協助居家環境清潔、貼春聯，同時結合恆春基督教醫院到宅健檢，為關懷戶帶來更多的溫暖。

福華今年關懷弱勢獨居老人歲末送暖活動，2名飯店常客昨天得知此事，表示希望一同參與這難得的善舉，也隨著飯店挨家挨戶拜訪並隨喜致贈紅包，祝福長者身體健康平安。

獨居老人 墾丁 紅包

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