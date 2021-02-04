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伍麗華力促原鄉「通訊正義」遺世古城舊筏灣手機也能通

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉舊筏灣部落行動電話共構基地台今正式啟用，有「老闆找不到」之稱的「舊筏灣部落」手機也能通，霧台鄉舊好茶部落與泰武鄉北大武登山步道等原鄉地區行動訊號獲得改善。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉舊筏灣部落行動電話共構基地台今正式啟用，有「老闆找不到」之稱的「舊筏灣部落」手機也能通，霧台鄉舊好茶部落與泰武鄉北大武登山步道等原鄉地區行動訊號獲得改善。記者劉星君／攝影

屏東縣瑪家鄉舊筏灣部落行動電話共構基地台今正式啟用，有「老闆找不到」之稱的「舊筏灣部落」手機也能通，霧台鄉舊好茶部落與泰武鄉北大武登山步道等原鄉地區行動訊號獲得改善。

立法委員伍麗華今在舊筏灣部落透過視訊與屏東縣長潘孟安、文化部次長李連權、觀光局副局長林信任成功連線，分享舊筏灣的美麗景色。

瑪家鄉舊筏灣（Kapayuwanan）部落位於海拔800多公尺，擁有12棟完整的石板屋，曾榮獲2019年亞太旅行協會文化與遺產類金質獎。伍麗華說，過去她擔任屏東縣政府原民處長時，推動「屏北旅遊」，將舊筏灣石板屋稱做「老闆找不到」行程，去年協助舊筏灣石板屋取得文資身分，也著手邀集NCC、通信業者、台電公司等相關單位召開協調會，改善當地網路通訊品質，經過一年努力今日總算花開結果。

伍麗華說，半年前她在縣府召開協調會，架設基地台的位置，經過評估、考量，選定位置，找到地主，感謝地主、也是舊筏灣部落族人董慧敏同意，基地台已完工一個月。今年1月好茶部落族人在舊好茶疑中風，因為通訊建置完成，族人即時就醫，救回一命，加上北大武山登山客眾多，通訊完備兼顧救災需求。

潘孟安說，舊筏灣部落行動電話共構基地台正式啟用後，連接霧台舊好茶、瑪家鄉舊筏、泰武檜谷山莊，通訊完備，全線手機都可以接通，完成幾十年來沒有人處理問題，也能兼顧防災需要。

伍麗華表示，原偏鄉地區的網路與通訊品質，與民眾生活、經濟、教育、醫療、防災等需求密不可分，尤其族人的耕作地、林地以及許多舊部落皆位在深山，若發生意外常因對外通訊無法暢通，導致求援不易延誤就醫。近年來山友、遊客喜歡親近山林，通訊網路是重要防災的安全設施，日前已陸續完成獅子鄉南世、丹路部落的共構基地台，其他部落正在協助爭取。

屏東縣長潘孟安今與在舊筏灣部落的原民立委伍麗華視訊連線，見證通訊品質改善，兼顧救災需要。圖／立委伍麗華提供
屏東縣長潘孟安今與在舊筏灣部落的原民立委伍麗華視訊連線，見證通訊品質改善，兼顧救災需要。圖／立委伍麗華提供
屏東縣長潘孟安今與在舊筏灣部落的原民立委伍麗華視訊連線，見證通訊品質改善，兼顧救災需要。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今與在舊筏灣部落的原民立委伍麗華視訊連線，見證通訊品質改善，兼顧救災需要。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今與在舊筏灣部落的原民立委伍麗華視訊連線，見證通訊品質改善，兼顧救災需要。圖／立委伍麗華提供
屏東縣長潘孟安今與在舊筏灣部落的原民立委伍麗華視訊連線，見證通訊品質改善，兼顧救災需要。圖／立委伍麗華提供
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基地台 伍麗華

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