伍麗華促原偏鄉通訊正義 舊筏灣部落手機通了

「屏東縣瑪家鄉舊筏灣部落行動電話共構基地台」今天正式啟用，民進黨立委伍麗華表示，有「老闆找不到」遊程之稱的「舊筏灣部落」手機終於通了。

在舊筏灣基地台啟用儀式中，伍麗華現場透過視訊與屏東縣長潘孟安、文化部次長李連權、觀光局副局長林信任成功連線，即時分享舊筏灣的美麗景色。

「瑪家鄉舊筏灣部落行動電話共構基地台」範圍涵蓋瑪家鄉舊筏灣部落山區、泰武鄉北大武山步道和霧台鄉的舊好茶部落，今天2處屏東縣被列為世界遺產及保護文物的石板屋部落舊筏灣及舊好茶的通訊都通了。

伍麗華表示，感謝中央部會正視原住民偏鄉地區的「通訊正義」，未來能引領更多的旅客深入探索這座遺世古城及排灣族的石板文化，讓舊筏灣的美麗透過網路被世界看見。

伍麗華表示，過去擔任屏東縣政府原民處長時，推動「屏北旅遊」，將舊筏灣石板屋稱做「老闆找不到」行程，去年協助舊筏灣石板屋取得文資身分後，也著手邀集NCC、通信業者、台電公司等相關單位召開協調會，改善當地網路通訊品質，經過1年努力今日總算花開結果。

伍麗華表示，原偏鄉地區的網路與通訊品質，與族人生活及防災需求密不可分，親近山林的遊客越來越多，通訊網路更是一項重要防災安全設施，屏東日前已陸續完成獅子鄉南世、丹路部落的共構基地台。

伍麗華表示，為縮短原鄉的數位落差，她爭取前瞻3.0數位建設預算中，通訊傳播委員會（NCC）編列「改善山區行動通訊品質計畫」新台幣1.6億元、「強化防救災行動通訊基礎建置計畫」1.6億元、「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」8000萬元。

她表示，還有「補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地台計畫」5.2億，原住民族委員會也編列1.5億，投入強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋。

舊筏灣（Kapayuwanan）部落位於海拔800多公尺，擁有12棟完整的石板屋，曾榮獲2019年亞太旅行協會文化與遺產類金質獎。