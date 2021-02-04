快訊

「6月開始打疫苗」何時鬆綁邊境？ 陳時中透露4大影響因素

境外+2！案799英籍男病逝 我首例英國變種病毒死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前鎮籬仔內等區停車位不足 未來台鐵機廠將設停車場

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮今前往凱旋、二聖路口視察向台鐵租借土地設置平面停車場進度。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長林欽榮今前往凱旋、二聖路口視察向台鐵租借土地設置平面停車場進度。記者蔡孟妤／攝影

為紓緩前鎮區籬仔內及崗山仔地區停車供給不足，市府協調台鐵機廠同意租地設置平面停車場，預計今年3月初動工、4月底完工，可提供120輛小型車位。副市長林欽榮表示，停車場近二聖路輕軌車站，可帶動當地觀光及紓解停車需求。

林欽榮今前往凱旋、二聖路口視察向台鐵租借土地設置平面停車場進度，他說，該項計畫是為紓緩前鎮區籬仔內及崗山仔地區周邊地區停車不足問題，市府與台鐵局達成於都市計畫變更及開發前短期利用作為停車場共識。

台鐵高雄機廠部分用地停車場新建工程，將先配合都市計畫變更為停車場用地，並採水泥混凝土鋪面，保留軌道紋理，並有保水透水綠帶，設置圍籬保持鐵路機廠安全性，與輕軌同側的位置也便於民眾搭輕軌轉乘。

林欽榮說，停車場鄰近輕軌C36車站，除可以解決當地停車問題，也因應周邊輕軌帶動公共運輸發展，並紓緩觀光遊憩旅次。

交通局說，停車場預計今年3月初動工、4月底完工，可提供120輛小型車位來紓解停車需求，並保留既有台鐵鐵道紋理，建造具有鐵道意象特色的停車場，也解決輕軌接駁轉乘停車問題。

高雄市副市長林欽榮今前往凱旋、二聖路口視察向台鐵租借土地設置平面停車場進度。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長林欽榮今前往凱旋、二聖路口視察向台鐵租借土地設置平面停車場進度。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長林欽榮今前往凱旋、二聖路口視察向台鐵租借土地設置平面停車場進度。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長林欽榮今前往凱旋、二聖路口視察向台鐵租借土地設置平面停車場進度。記者蔡孟妤／攝影

停車場 輕軌 台鐵

延伸閱讀

高市創舉！將結合300輛共享機車長期檢測「路平」

高雄推道路平整 市府將減少個案申挖促聯合作業

整治美濃淹水 高雄副市長林欽榮保證不會頭痛醫痛腳痛醫腳

高市副市長林欽榮深夜拚「路平」 要讓市民有感

相關新聞

伍麗華力促原鄉「通訊正義」遺世古城舊筏灣手機也能通

屏東縣瑪家鄉舊筏灣部落行動電話共構基地台今正式啟用，有「老闆找不到」之稱的「舊筏灣部落」手機也能通，霧台鄉舊好茶部落與泰...

前鎮籬仔內等區停車位不足 未來台鐵機廠將設停車場

為紓緩前鎮區籬仔內及崗山仔地區停車供給不足，市府協調台鐵機廠同意租地設置平面停車場，預計今年3月初動工、4月底完工，可提...

高市創舉！將結合300輛共享機車長期檢測「路平」

高雄市工務局近日加速刨鋪整修路面，要讓市民好過年。副市長林欽榮今早前往的鳳山文衡路會勘時更表示，路平檢測除要從原來的5%...

陳其邁大幅調整市府九職等以上人員 副局長區長大風吹

高雄市議會才審完明年度的總預算，高雄市政府立即調整九職等以上人員，民政局、觀光局、社會局、文化局、運發局等主祕、副局長大...

陳田錨夫人陳黃淑惠生日前一天辭世 老員工哀悼感念

高雄市前議長陳田錨的夫人陳黃淑惠昨天晚間8時過世。陳田錨的長子陳建東表示，他的母親這一年來身體逐漸老化，昨天疑是心肌梗塞...

東港華僑市場春節不打烊 高規防疫憂是最冷清春節

屏東東港漁港旁的漁產品直銷中心「華僑市場」，因在產地貨種齊全且價格相對便宜，是民眾採買海鮮年貨的首選地，隨著春節將至，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。