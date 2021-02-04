前鎮籬仔內等區停車位不足 未來台鐵機廠將設停車場

為紓緩前鎮區籬仔內及崗山仔地區停車供給不足，市府協調台鐵機廠同意租地設置平面停車場，預計今年3月初動工、4月底完工，可提供120輛小型車位。副市長林欽榮表示，停車場近二聖路輕軌車站，可帶動當地觀光及紓解停車需求。

林欽榮今前往凱旋、二聖路口視察向台鐵租借土地設置平面停車場進度，他說，該項計畫是為紓緩前鎮區籬仔內及崗山仔地區周邊地區停車不足問題，市府與台鐵局達成於都市計畫變更及開發前短期利用作為停車場共識。

台鐵高雄機廠部分用地停車場新建工程，將先配合都市計畫變更為停車場用地，並採水泥混凝土鋪面，保留軌道紋理，並有保水透水綠帶，設置圍籬保持鐵路機廠安全性，與輕軌同側的位置也便於民眾搭輕軌轉乘。

林欽榮說，停車場鄰近輕軌C36車站，除可以解決當地停車問題，也因應周邊輕軌帶動公共運輸發展，並紓緩觀光遊憩旅次。