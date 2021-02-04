高市創舉！將結合300輛共享機車長期檢測「路平」

高雄市工務局近日加速刨鋪整修路面，要讓市民好過年。副市長林欽榮今早前往的鳳山文衡路會勘時更表示，路平檢測除要從原來的5%提高到50%，還將找共享機車業者合作，約利用300輛裝有路平傳輸晶片的共享機車，協助蒐集檢測數據，更精準掌握高雄的道路狀況。

林欽榮今早與立委許智傑及市議員黃捷、陳慧文、張漢忠、鄭安秝、李雅靜等等人會勘鳳山文衡路道路刨鋪工程，他並與許智傑操作平坦儀測試刨鋪成果，果。

林欽榮說，今年路平重點除會提高檢測比率，也將與共享機車業者合作，應用智慧科技監測道路平整度。目前將找五家業者，計畫投入約300部共享機車參與，在機車加裝檢測晶片，可傳送回相關數據，讓高雄市道路中心更精準掌握的實際路況，這項計畫可望半年內上路。

另針對管溝蓋下地方案，林欽榮也提出「微創工法」概念，他形容這項技術的就像「小針美容」，日後修護管溝，只要局部開挖即可，會讓道路刨鋪更有效益；市府今年約編列23億元、另向中央爭取經費，用於港區道路修整，粗估共有30億元可用來改善高雄的道路，他希望高雄在「路平」政策上能成為示範城市。