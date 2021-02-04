陳其邁大幅調整市府九職等以上人員 副局長區長大風吹
高雄市議會才審完明年度的總預算，高雄市政府立即調整九職等以上人員，民政局、觀光局、社會局、文化局、運發局等主祕、副局長大幅度調整，區長更是「大風吹」。這是市長陳其邁上任以來調整幅度最大的一次人事案，共調整了63人。
這次人事調整情形如下：
民政局副局長袁德明調任市府參議，環保局專門委員陳盈秀調任民政局副局長，小港區長李元新調任環保局專門委員，前鎮區公所主任秘書謝水福調任小港區長，市府參議駱邦吉調任毒品防制局副局長，運動發展局副局長周明鎮調市府參議，運動發展局專門委員謝汀嵩調運動發展局副局長，觀光局副局長葉欣雅調任社會局副局長，文化局主任秘書劉秀英調任觀光局副局長，參事簡美玲調任文化局副局長，參議張裕榮調任參事，新聞局副局長任啟桂調參議，行政暨國際處專門委員鍾致遠調新聞局副局長，新聞局主任秘書張紋誠調任行政暨國際處專門委員。
區長的部分，大樹區長汪小芬調任運動發展局專門委員，參議鄭明興調任運動發展局主任秘書，前鎮區長李幸娟調市府參議，左營區長吳淑惠調任楠梓區長，楠梓區吳永揮調前鎮區長，參議胡俊雄調左營區長，三民區藍美珍調任參議，民政局專門委員宋貴龍調任三民區長，仁武長蔡翹鴻調民政局專門委員，三民區副區長吳茂樹調任仁武區長，永安區長周益堂調任三民區副區長，路竹區公所主任秘書蔣金安調永安區長，大寮區公所主任秘書李柏雄調任大社區長，大社區長陳佑瑞調大寮區公所主任秘書，運動發展局主任陳振坤調任大樹區長，美濃區公所主任秘書蕭見益調甲仙區長，田寮區長陳百山調任美濃區公所主任秘書，鳳山區公所主任秘書李秋利調田寮區長，鹽埕區顏賜山調任鳳山區公所主任秘書，旗津區長劉文粹調任鹽埕區長，民政局自治行政科長羅長安調任旗津區長，六龜區公所主任秘書陳昱如調六龜區長，美濃戶政事務所主任李惠寧調任阿蓮區長，阿蓮區長李坤守調任美濃戶政事務所主任，新興區長林國慶調任鳳山區副區長，燕巢區長邱瑞金調任新興區長，鳥松區長王耀弘調任燕巢區長，鳥松戶政事務所主任蔡登山調任鳥松區長，旗津區公所主任秘書楊娟華調任前金區長。
區公所主任祕書的調整，分別為前金區長王朝旺調任旗津區公所主任秘書，楠梓區公所主任秘書郭瑞福調任鼓山區公所主任秘書，燕巢區公所主任秘書蔣麗萍調任楠梓區公所主任秘書，內門區公所主任秘書林清亮調任燕巢區公所主任秘書，阿蓮區公所主任秘書林町地調任內門區公所主任秘書，杉林區公所主任秘書李錦雲調任阿蓮區公所主任秘書，旗山區公所主任秘書劉貴貞調任杉林區公所主任秘書，杉林區公所祕書室主任莊家柔調任旗山區公所主任秘書，甲仙區公所主任秘書曾裕慧調任杉林區公所秘書室主任，民政局專員宋旺隆調任甲仙區公所主任秘書，民政局區政監督科長蔡青芬調任民政局自治行政科長，橋頭區公所主任秘書黃美玲調任民政局區政監督科長，仁武區公所主任秘書張惠珍調任橋頭區公所主任秘書，大樹區公所主任秘書王瑞麟調任仁武區公所主任秘書，鼓山區公所役政災防課長陳靜蘭調任大樹區公所主任秘書，六龜區公所民政課長莊朝嘉調任六龜區公所主任秘書，鼓山區公所民政課長張淑貞調任路竹區公所主任秘書，鳥松區公所民政課長陳秋霞調任前鎮區公所主任秘書，岡山區公所主任秘書曾勇清調任岡山戶政事務所主任，岡山戶政事務所主任吳素娥調任岡山區公所主任秘書。
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