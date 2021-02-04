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屏東總圖太夯設施毀損 開館半年閉館12天歲修

中央社 / 屏東縣4日電

有「森林裡的圖書館」美稱的屏東縣立圖書館總館，去年8月開館後，現代化的軟硬體吸引人潮使用，甚至成為觀光景點，但部分設施如牆面、沙發等遭破壞，今天起閉館12天歲修。

屏東總圖由原縣立圖書館整建，全新整建的總圖外觀新穎，內部設備美觀現代化有如咖啡館，同時借書採智慧化借還，整館建築在老樹群環繞中，被稱為「森林裡的圖書館」爆紅。

自去年8月開館以來，不論是閱讀及借書每天都滿滿人潮，有些書櫃甚至被借到空櫃，屏東縣文化處統計，半年來累計進館人數超過47萬人次。

「森林裡的圖書館」還成為觀光景點，爆量人潮的使用讓館內廁所、牆面及沙發等設施遭到破壞及污損，文化處從今天起進行歲修維護。

縣長潘孟安在臉書提醒民眾歲修訊息，他表示，「屏東總圖，回到最美」，提醒大家別撲空，但過年返鄉，一樣可以到周邊走走拍照，好好欣賞屏東美學、森林中的總圖，16日大年初五再次開館。

文化處表示，歲修從今天起至15日，期間民眾仍可透過通閱服務，在各鄉鎮圖書館借閱總圖的藏書，且提供24小時還書得來速及南側還書口的服務。

屏東縣 圖書館 觀光景點

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