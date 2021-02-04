陳田錨夫人陳黃淑惠生日前一天辭世 老員工哀悼感念

高雄市前議長陳田錨的夫人陳黃淑惠昨天晚間8時過世。陳田錨的長子陳建東表示，他的母親這一年來身體逐漸老化，昨天疑是心肌梗塞，送醫急救不治，享壽88歲。陳家親友透露，今天是陳黃淑惠的農曆生日，本來已備妥蛋糕要為她慶生，沒有想到傳來辭世的消息，令人感傷不捨。

陳黃淑惠是前台南市參議會議長黃百祿的女兒，和陳田錨育有有2子1女，女兒已過世，長子陳建東為欣高瓦斯公司董事長，次子陳建平曾任立委和大眾銀行董事長。陳田錨2018年3月7日過世，享壽90。

陳田錨是高雄大家族子弟，陳家也是台灣五大家族之一，陳田錨擔任高雄市議會議長期間，陳黃淑惠是議會員工口中很照顧員工、善體人意的「議長娘」，待人親切，沒有架子。

陳黃淑惠和陳田錨感情鶼鰈情深，常和陳田錨出席各種公開和公益場合。昔日議會員工說，陳田錨曾笑陳黃淑惠字不漂亮，陳黃淑惠就下定決人跟書法名家學書法，學到有一天陳田錨看到她的簽名，忍不住誇讚她的字寫得很好，她也為學字總算有成果感到高興。

陳黃淑惠學書法，也學畫，在陳田錨還當議長時就跟國畫名家歐豪年學畫，還和學畫的朋友辦過聯展；陳家所在的大樓有樓層閒置，陳黃淑惠一直免費提供給公益團體辦活動。