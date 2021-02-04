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東港華僑市場春節不打烊 高規防疫憂是最冷清春節

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東東港漁港旁的漁產品直銷中心「華僑市場」，是民眾採買海鮮年貨的首選地，隨著春節將至，市場買氣暢旺，配合政府拉高的防疫措施，進入市場者一律戴口罩並禁止試吃。記者潘欣中／翻攝
屏東東港漁港旁的漁產品直銷中心「華僑市場」，是民眾採買海鮮年貨的首選地，隨著春節將至，市場買氣暢旺，配合政府拉高的防疫措施，進入市場者一律戴口罩並禁止試吃。記者潘欣中／翻攝

屏東東港漁港旁的漁產品直銷中心「華僑市場」，因在產地貨種齊全且價格相對便宜，是民眾採買海鮮年貨的首選地，隨著春節將至，市場因應暢旺的買氣，營業時間提早上午10時並延長至晚上8時，過年間也不打烊，東港區漁會配合政府拉高的防疫措施，進入市場者一律戴口罩並禁止試吃，消費者保持社交距離；攤商憂心受本土疫情擴大，民眾盡量少出門，今年會是不一樣的冷清春節。

東港區漁會總幹事林漢丑說，華僑市場過年不打烊，每日現撈的魚、蝦、貝、蟹漁獲，貨源充裕、新鮮不打折，種類眾多，是產地價格相對便宜，提供民眾年節採辦海鮮需求；至於東港魚市場停車場、漁業電台不休息，服務春節遊客，魚市場各生產拍賣市場則休市，人人做好防疫，周邊停車方便，依然可以安心採買消費。

他說，隨著春節將至，市場買氣暢旺，蝦類、螃蟹、生魚片是採買大宗，黃魚是首選，黑鯛（黑格）、黑加網（黑口）、石斑，土魠、虱目魚等，也是多數人選擇用來拜拜或年菜用，而三寶乾貨油魚子、花枝丸、烏魚子、白蝦、明蝦、櫻花蝦、旗魚鬆等伴手禮，生意也旺。

他說，華僑市場占地近1500坪，攤位數近500攤，有鮮魚區、生、熟食區、漁特產區及美食攤，讓遊客一次逛個夠，是春節出遊踏青、大啖海鮮美食，品味奔放漁港風情的好去處；市場獲標檢局優良磅秤自主管理認證，設置公秤區，落實管理公平交易，民眾可安心選購，服務台設觀光局旅遊諮詢點，免費提供周邊大鵬灣、小琉球旅遊諮詢。

供應華僑市場漁獲的70多艘拖網、蝦拖網漁船，配合春節不打烊，每天各分下午、凌晨2時出海捕撈，在清晨和下午返港販售當日魚獲，盼在春節期間賺個大紅包；但隨著本土疫情升溫，政府不斷拉高春節期間公共場所的防疫層級，攤商憂心，在盡量少出門和減少群聚機會的心理下，攤商憂心今年會是最冷清的春節。

屏東東港漁港旁的漁產品直銷中心「華僑市場」，是民眾採買海鮮年貨的首選地，隨著春節將至，市場買氣暢旺，配合政府拉高的防疫措施，進入市場者一律戴口罩並禁止試吃。記者潘欣中／翻攝
屏東東港漁港旁的漁產品直銷中心「華僑市場」，是民眾採買海鮮年貨的首選地，隨著春節將至，市場買氣暢旺，配合政府拉高的防疫措施，進入市場者一律戴口罩並禁止試吃。記者潘欣中／翻攝

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