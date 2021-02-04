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浪漫走春！霧台櫻花季登場神山線推櫻花限定導覽遊程
霧台櫻花季2月起浪漫來襲，粉嫩花朵綻放點綴山頭，霧台絕美櫻花王更是花季必訪看點，屏東「台灣好行-神山線」喜迎霧台櫻花盛事，即日起推出「櫻花季限定導覽遊程」，搭乘喔熊勇士彩繪專車，在地導覽員帶你深度走訪神山、霧台部落，漫步花巷道、岩板巷、朝聖櫻花王，來趟部落秘境文化賞櫻小旅行，春節期間搭乘還能加碼抽紅包。
神山線為屏東縣首條台灣好行觀光郵輪巴士，為新型態「車等人」的部落原鄉秘境深度體驗旅遊模式，去年8月首航以來，獲民眾熱烈回響與高度好評，行程從屏東轉運站出發，沿途停靠谷川大橋、神山部落、霧台部落、禮納里部落等原鄉站點，全程在地導覽員帶領並深度解說，中午享用澎湃獵人風味套餐。
平假日有不同套票選擇，平日主打部落下午茶饗宴，假日手作套票則與禮納里在地工藝坊合作，每月推出不同主題原民工藝手作DIY體驗，讓旅客體驗雲霧上的美景與不一樣的在地人文。
2021霧台櫻花季起跑，賞櫻迎春的同時，屏東縣政府與霧台在地商家加碼推出「神山線新春抽紅包」活動，2月12日至16日（初一至初五）期間搭乘神山線的旅客，每人皆可抽新春限量紅包一枚，人人有獎、包包好禮；內容包含多項屏東好物、部落美食免費兌換及伴手禮超值折扣等多項新春贈禮，歡迎民眾搭乘神山線，來趟牛年旺返的走春賞櫻旅程。
台灣好行-神山線採預約制，須於出發前5日完成預約購票， 5人以上即發車、座位有限額滿為止。詳細路線遊程內容與購票請至「瘋趣臺灣」官網(https://www.fun2tw.com)，或撥打08-7237131分機253洽詢。
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