高雄輕軌至今23件車禍 這區域發生占7成

高雄輕軌昨（3日）天在夢時代站附近發生機車擦撞事故，已是今年以來第2件，根據警方統計，輕軌自2016年上路以來，至今累積23件車禍，皆為A2（有人受傷）、A3（僅有車損），尤其以2017年發生9件最多，發生區域則是前鎮16件最多，占比近7成。

根據高市警局交通大隊統計，2016年發生2件車禍，皆在前鎮區；2017年9件，前鎮8件、苓雅1件；2018年發生5件，前鎮3件、苓雅及鹽埕各1件；2019年3件，前鎮2件、苓雅1件；2020年2件都在前鎮區。

2021年則發生2件，苓雅及前鎮各1件。1月13日輕軌的環南段才剛通車第2天，凱旋武昌站旁就有1輛「3貼」機車涉闖紅燈，擦撞正要進站的列車；2月3日上午一名男騎士沿前鎮區成功二路往南，右轉時代大道闖入封閉路段，再擦撞同向的列車。