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高雄岡山電鍍廠偷排強酸廢水 最高罰2千萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署查獲高雄市岡山區電鍍工廠繞流排放未經處理之電鍍強酸廢水。圖/環保署提供
環保署查獲高雄市岡山區電鍍工廠繞流排放未經處理之電鍍強酸廢水。圖/環保署提供

環保署表示，2月1日凌晨會同高雄市政府環境保護局拂曉出擊，透過水質即時監控設備，當場查獲高雄市岡山區電鍍工廠繞流排放未經處理之電鍍強酸廢水，依水汙染防治法規定，可處以停工及最高可裁罰2000萬元並追繳不法利得，且依土壤及地下水污染整治法規定要求業者清除水溝汙染底泥。

環保署與農田水利署跨部會合作，去年12月於高雄市岡山區農田排水路布建水質感測器，經1個多月監測發現於假日凌晨pH值多次呈現異常，顯示有不肖業者非法排放廢水，且水溝底泥檢測重金屬含量高，環保署立即與高雄市政府環境保護局成立專案小組查緝，經溯源分析沿岸上游列管事業製程及廢水特性，鎖定可疑對象，立即裝設水質監控設備。

環保署說，因業者偷排時間非常短暫，且難以掌握具體事證，透過水物聯網分析，掌控不肖業者偷排廢水的頻率及時間。環境督察總隊南區環境督察大隊1日凌晨於附近守候埋伏，發現水溝pH值下降，立即進行稽查蒐證，查獲業者以手動插頭控制沉水馬達，將原廢水以蛇行管抽送至廠後的水溝，現場立即採樣，並隨即責令業者將馬達及蛇行管拆除，後續將追究其不法利得。

環保署表示，繞流排放未經妥善處理且含有害健康物質廢水，依水汙染防治法第36條規定，最高可處5年以下有期徒刑，裁罰2000萬元，並依法勒令停工。環保署呼籲事業應妥善處理事業廢水，切勿以身試法，春節期間水物聯網仍持續監測，以保護國民生活環境。

環保署 高雄市 水質

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