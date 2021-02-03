金門縣府邀獨居老人圍爐 長者超感動直呼「揪甘心」

下個禮拜就要過年了，金門縣政府今天特別邀獨居老人圍爐，希望藉由各界的關懷，讓長者感受到過年團圓的溫馨氣氛，並表達縣府對於獨居長者的關懷之意，不少老人到場都相當開心，頻頻握住縣長楊鎮浯的手說「揪甘心ㄟ」！

今天是農曆的立春，為了在新的一年關懷地區的獨居長者，縣府社會處特別辦「送暖迎春‧關懷團聚」獨居長輩慰問活動，包括縣長楊鎮浯、社會處董燊處長、各鄉鎮長等人都到場共襄盛舉給予長者們祝福。

楊鎮浯在餐會時表示，金門是一個適合養老的地方，照顧金門在地的長輩一直以來都是縣府施政的重點項目，除了提供長輩們現金式福利津貼發放外，在照顧服務方面，更配合衛生福利部長期照顧2.0計畫，分別提供了居家照顧、日間照顧、送餐服務、交通接送、居家及社區護理、復健及喘息等各項服務，讓有需要的長輩都能享有這些資源，藉以增進長輩們的生活品質。

董燊處長也說明金門現有34個社區照顧關懷據點，其中辦理定期共餐服務的包括金湖鎮料羅灣、西埔、下莊、山外、正義、尚義、瓊林村等24個據點、不定期辦理的金湖鎮新市；金城鎮庵前、東門里、小西門、金門縣銀髮族協會、烈嶼鄉羅厝等9個據點，未來希望能持續推動更多在地老化服務，共餐前可以讓長輩先參加健康促進，延緩失能活動，希望長輩們多動多參與社區課程，大家都能健康呷百二。

據了解，金門縣目前列冊獨居長者包括長者單身無子嗣或雖有子女但子女未在金門有需要關懷服務者，對於沒有子女在身邊照顧的獨居長者，縣府及各鄉鎮公所每月透過志工及替代役男辦理電訪、家訪、送餐及家務整理等方式關懷與照顧，希望長者過得既健康快樂。