莫拉克沖毀12年「柱陸㼘鉲」橋通了 桃源居民回家不再繞路

莫拉克風災那年，高雄桃源區跨越少年溪的「龍橋」被土石流沖毀，造成居民輸運農產得涉險走溪底便道，如今橋梁重新修通，並以族語「柱陸㼘鉲」為橋梁命名，當地族人盼了12年，回家終於無需再繞路。

桃源區「龍橋」改善工程原訂今年3月完工，在市府工務局及原住民事務委員會通力合作下，提前至農曆春節連假前通車。新橋命改名為「「柱陸㼘鉲橋」，長55公尺、面寬5公尺，規畫單線雙向車道，採單跨鋼筋混凝土造型拱橋設計，以不落墩方式跨越少年溪，梁底並升高12公尺，增加橋底通水，設計上則融入原鄉綾紋圖騰，別具特色。

桃源區長謝英雄說，桃源區種植上百公頃的金煌芒果、梅子、紅肉李等，通橋後，希望中央能再挹注經費配合少年溪遊憩區開發。高雄市原民會主委阿布斯說，柱陸㼘鉲橋在當地族語有「通往門神住的地方」之意，象徵前往後花園的交通要道，落成後，盼少年溪溫泉也能找回過去的觀光榮景。