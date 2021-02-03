聯上集團砸10億插旗墾丁 公教會館BOT案年後動工

屏東墾丁公教會館2005年熄燈後，縣府為活化再利用，2013年甄選開發的墾丁公教會館BOT案，由國賓飯店集團得標，原定2016完工營運，因7年多來沒有動靜，位處墾丁精華區的工地一片荒蕪，被譏是「黃金蚊子地」；跨足建築、飯店、餐飲業的聯上集團，已接手國賓與縣府的公教會館BOT案，去年取得建照，定農曆年後動工，預定2023年完工。

聯上集團擇定良辰吉時今天在工地舉行象徵性動工祈福儀式，董事長蘇永義說，該飯店將投入10億元，沿用Hotel dua的名稱，包括123間客房和2間餐廳，也將是墾丁大街上首間擁有頂樓泳池的飯店和綠建築，農曆年後動工，工期1年半至2年；墾丁近年雖碰上旅遊市場低迷、陸客禁台令和疫情考驗，仍看好未來市場，當飯店完工時，疫情應該也結束了，不擔心受影響。

墾丁公教會館用地位在最熱鬧的墾丁大街中段，於1975年由墾丁國小興建完成，原供教師住宿使用，有34間套房，約可容納300人，因建築設備老舊且經營形態僵化，2005年停止營業，縣府以BOT招商推動活化再利用，基地面積約1900多坪，屬國家公園遊憩區乙種旅館用地，許可年限50年，由國賓飯店得標，採綠建築並結合海洋、生態元素，朝環保、生態旅遊發展方向營運，但建物拆除後，7年多來都無施工動靜。

縣府交通旅遊處說，該案歷經數次環評、開發許可、開發計畫、建築計畫、山坡地雜項執照等多項審查程序，在去年取得建照，主要因飯店在房間數量及屋頂游泳池等細目不斷修正，因位於國家公園範圍內，中央審查費時，才造成開發時程延宕，至於聯上集團取得開發主導權，是聯上和國賓之間的商業行為，權利和義務不會改變， 期待藉由民間資金與活力，打造符合生態旅遊形態的優質環保風格旅店。