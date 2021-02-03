快訊

整理包／家長震撼彈！開學、指考延期 防疫照顧假怎麼請？

延後4天開學！2月20日原訂要補班課「變寒假」 潘文忠：免補課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊恆春半島旅宿 暖心民宿供弱勢兒童包棟玩

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣恆春鎮海角42號民宿老闆王俊祺（右）對弱勢幼童開張熱情雙手，繼去年招待恆春半島的受扶助幼童包棟入住，昨天再度招待扶助家庭成員共29名，體驗親子主題式民宿生活，家扶中心致贈感謝狀。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春鎮海角42號民宿老闆王俊祺（右）對弱勢幼童開張熱情雙手，繼去年招待恆春半島的受扶助幼童包棟入住，昨天再度招待扶助家庭成員共29名，體驗親子主題式民宿生活，家扶中心致贈感謝狀。記者潘欣中／翻攝

本土疫情升溫，再度衝擊正處於冬季淡季的觀光業，在屏東恆春半島旅宿業一片叫苦之際，恆春鎮海角42號民宿老闆王俊祺，卻對弱勢兒童開張熱情雙手，繼去年招待恆春半島的受扶助兒童包棟入住，昨天再度招待扶助家庭成員共29名，體驗親子主題式開心民宿生活；孩子多是首次外宿度假，看到卡通造型佈置和宛如遊樂場的沙池、球池，每個都玩瘋了。

「從孩子玩瘋了的表情，把親子主題功能發揮到極致，成就感十足，我賺到更多！」七年級生的王俊祺說，曾經北漂的他，10多年前回到家鄉經營民宿，前年把二館整修轉型成親子民宿，就是要打造個小朋友一進到這空間就為之瘋狂玩樂的開心樂園，讓爸媽也能共享親子互動快樂時光，同時利用淡季招待弱勢家庭，提供不一樣的民宿生活體驗。

海角42號民宿每間房間都有不同主題，有冰雪奇緣、汽車總動員、漫威英雄系列等，孩子打開每扇門，臉上都露出驚訝與興奮表情，更有孩子最喜歡的溜滑梯、沙池、球池等遊樂器材，孩子全玩得不亦樂乎，今天中午退房時輕聲問著社工：「我們明天可以再來？」；王俊祺說，期待每年提供給不一樣的弱勢家庭，來享受無壓力的親子生活。

1名受扶助9歲女童的媽媽說，感謝民宿老闆提供這次住宿體驗，因經濟因素，她從未帶著女兒一起住過民宿，看著孩子在遊戲區中開心玩，讓她心情五味雜陳，以後有機會會想帶孩子外出走走，體驗不一樣的有趣生活；另外受扶助男童的媽媽告訴社工，好感謝這次的民宿招待，他爸爸生病後，再也沒帶孩子出門旅遊了， 這次民宿一遊讓家人的感情更親近了。

屏東縣恆春鎮海角42號民宿老闆王俊祺對弱勢幼童開張熱情雙手，繼去年招待恆春半島的受扶助幼童包棟入住，昨天再度招待扶助家庭成員共29名，體驗親子主題式民宿生活。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春鎮海角42號民宿老闆王俊祺對弱勢幼童開張熱情雙手，繼去年招待恆春半島的受扶助幼童包棟入住，昨天再度招待扶助家庭成員共29名，體驗親子主題式民宿生活。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春鎮海角42號民宿老闆王俊祺對弱勢幼童開張熱情雙手，繼去年招待恆春半島的受扶助幼童包棟入住，昨天再度招待扶助家庭成員共29名，體驗親子主題式民宿生活。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春鎮海角42號民宿老闆王俊祺對弱勢幼童開張熱情雙手，繼去年招待恆春半島的受扶助幼童包棟入住，昨天再度招待扶助家庭成員共29名，體驗親子主題式民宿生活。記者潘欣中／翻攝

民宿 親子 恆春

延伸閱讀

新北／再訪三峽阿桂的家民宿 恣意觀賞2021年櫻花開

保障旅客住宿權益 台東縣府將公布非法旅宿名單

櫻花紛飛時！「台北8處賞櫻地＋推薦住宿」完整情報懶人包

史上最冷清春節！多縣市退房潮 新北訂房率不到2成、南投3成退訂

相關新聞

疫情衝擊恆春半島旅宿 暖心民宿供弱勢兒童包棟玩

本土疫情升溫，再度衝擊正處於冬季淡季的觀光業，在屏東恆春半島旅宿業一片叫苦之際，恆春鎮海角42號民宿老闆王俊祺，卻對弱勢...

高雄「雄愛旺來」旅遊套票 延長6折優惠至2月28日

搶攻春節及寒假旅遊商機，高雄市交通局今表示，去年推出的「雄愛旺來」旅遊套票6折優惠，將加碼延長販售至2月底。電子優惠套票...

陳椒華關心林園工安事故看聯成化科 險些不得其門而入

高雄林園工業區1個月內發生4起工安事故，引爆林園鄉親怒火，部分民眾今天近午趁時代力量黨主席陳椒華會勘時，撒冥紙要求聯成遷...

反送中運動兩周年前夕 駁二辦「若水，如火，有聲」展

在反送中運動兩周年前夕，高雄市文化局在駁二大勇區P3倉庫舉辦「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」。現場特別有一片展牆...

超浪漫！屏東勝利星村 花藝裝置詮釋眷村意象

今年春節適逢西洋情人節，走趟屏東勝利星村，讓您浪漫有春！屏東縣府文化處邀請知名華裔設計師黃偉豪Daniel Wong、與...

6種水產試驗 文蛤養殖受影響

政府推動漁電共生，養殖漁民擔心綠能設施影響養殖魚蝦產量。農委會水產試驗所所長陳君如指出，水試所逐年完成文蛤、吳郭魚與虱目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。