疫情衝擊恆春半島旅宿 暖心民宿供弱勢兒童包棟玩

本土疫情升溫，再度衝擊正處於冬季淡季的觀光業，在屏東恆春半島旅宿業一片叫苦之際，恆春鎮海角42號民宿老闆王俊祺，卻對弱勢兒童開張熱情雙手，繼去年招待恆春半島的受扶助兒童包棟入住，昨天再度招待扶助家庭成員共29名，體驗親子主題式開心民宿生活；孩子多是首次外宿度假，看到卡通造型佈置和宛如遊樂場的沙池、球池，每個都玩瘋了。

「從孩子玩瘋了的表情，把親子主題功能發揮到極致，成就感十足，我賺到更多！」七年級生的王俊祺說，曾經北漂的他，10多年前回到家鄉經營民宿，前年把二館整修轉型成親子民宿，就是要打造個小朋友一進到這空間就為之瘋狂玩樂的開心樂園，讓爸媽也能共享親子互動快樂時光，同時利用淡季招待弱勢家庭，提供不一樣的民宿生活體驗。

海角42號民宿每間房間都有不同主題，有冰雪奇緣、汽車總動員、漫威英雄系列等，孩子打開每扇門，臉上都露出驚訝與興奮表情，更有孩子最喜歡的溜滑梯、沙池、球池等遊樂器材，孩子全玩得不亦樂乎，今天中午退房時輕聲問著社工：「我們明天可以再來？」；王俊祺說，期待每年提供給不一樣的弱勢家庭，來享受無壓力的親子生活。