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高市大社廠區安檢發現20項缺失 開罰3業者49萬

中央社 / 高雄3日電

高市林園工業區1月發生4起工安意外，高雄市政府秘書長楊明州今天和勞動部人員前往大社區實施職場春季安檢計劃，總計發現20項缺失，並依職業安全衛生法裁罰3家業者共49萬元。

高雄市林園工業區聯成化工上月29日發生大火，不僅是林園工業區1月以來的第4起工安意外，事件也引發關注驚動中央，經濟部更宣布2月1日起組成特檢小組，2月9日前分批啟動全工業區廠商的總體聯合稽查作業機制，並協助林園工業區廠商改善工安及環保。

高雄市勞工局今天表示，農曆春節將至，市府自1月18日至2月26日實施職場春安檢查計畫，今天上午並由市府秘書長楊明州率勞工局長李煥熏、勞工局勞檢處，與勞動部次長王安邦及職安署人員前往大社區中國石油化學工業開發股份有限公司大社廠、李長榮化學工業股份有限公司大社廠及國喬石油化學股份有限公司高雄廠等3家廠區聯檢。

勞工局說明，由於中油化工大社廠主要從事生產乙腈、丙烯腈及氰酸等基本化學原料產品，李長榮化工大社廠主要生產聚丙烯產品，國喬石油化學公司高雄廠主要生產苯乙烯單體、ABS樹脂等基本塑膠製品原料，多屬高溫高壓作業且存有大量可燃、爆炸或有毒化學物質。

這次檢查主要著重在化學品處置及使用、生產設備及管理措施等層面，預防職業災害的發生，總計發現20項缺失，其中1項有立即發生高處墜落危險之虞，當場勒令停工；針對所查設施安全缺失及未落實承攬管理部分，除責令限期改善，並依職業安全衛生法裁罰3家單位共計新台幣49萬元。

李煥熏表示，每一個職業災害都攸關勞工朋友的生命健康，雇主應更重視安全設施的建置與管理，勞工局整年度將針對高風險列管石化廠商加強檢查687場次以上，並預定至少辦理50場次以上的防災宣導會，呼籲雇主落實安全衛生管理，預防職業災害以免受罰；針對設施的建置或改善，可以向勞動檢查處申請輔導，謀求更安全的作業環境。

勞工局 工安

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大社石化工業區春安聯檢 中油李長榮國喬3廠共罰49萬元

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