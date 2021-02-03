春節公廁每日消毒兩次不糊弄 台南免防疫隙縫這樣做

農曆春節將至，台南市環保局連日來針對市場、商圈、交通站場等205處戶外公共場域展開消毒，預計2月5日前完成，並在年假後再消毒一次，且在開學前對校園及公部門戶外共632處場域進行消毒，讓防疫沒隙縫。

市長黃偉哲今天表示，市府對疫情秉持「料敵從寬，防疫從嚴」的態度，已要求各局處提前規畫年節防疫措施，市民朋友如安排走春，務必配合中央與市政府的防疫規範。居家隔離或檢疫，需做好自主管理，如違規將嚴懲。

南市環保局長謝世傑表示，為做好年節前的環境消毒，預計動員化學防治隊337人次、砲霧台自動消毒車、一般消毒車115車次，除以1000ppm濃度的漂白水進行大面積噴灑消毒外，較小範圍處，則以人力執行環境消毒。

新春出遊，「方便」是大事之一，環保局已篩選出使用率高的627座公廁，春節期間每日排妥10組人力，檢查公廁是否每日消毒2次以上，以免防疫出現縫隙。

南市環保局也鼓勵民眾自行做居家或社區環境消毒，使用75%酒精或500ppm漂白水（將市售的5%濃度漂白水，以100cc加10公升清水的比例調配）擦拭各式開關、樓梯扶手、電話、桌椅、遊樂設施、玩具常接觸的地方。