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高雄「雄愛旺來」旅遊套票 延長6折優惠至2月28日

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
今年高雄市計程車春節期間從2月7日0時起至2月16日24時，將加成50元。圖／高雄市交通局提供
今年高雄市計程車春節期間從2月7日0時起至2月16日24時，將加成50元。圖／高雄市交通局提供

搶攻春節及寒假旅遊商機，高雄市交通局今表示，去年推出的「雄愛旺來」旅遊套票6折優惠，將加碼延長販售至2月底。電子優惠套票可依旅遊期程開卡使用至3月14日止，歡迎民眾使用旅遊套票搭公車到高雄大樹等區遊玩。

交通局去年以「祈福、旺來」為主題推出期間限定「雄愛旺來」旅遊電子套票，適逢春節連假到來，交通局今宣布加碼延長販售至今年2月底。

交通局表示，「雄愛旺來」電子優惠套票可依旅遊期程開卡使用，使用期限至今年3月14日止。喜歡蒐集台灣好行一卡通客製卡及紀念明信片民眾，也可購買紙本套票組合。

交通局建議民眾可搭配「公共運輸天天搭」活動，每天搭乘公共運輸，還可獲周周50元儲值金回饋、雙周抽統一超商咖啡、月月抽新款iPhone、千元禮券等獎。

民眾可利用電子套票到佛光山禮佛或大樹舊鐵橋走春，體驗鳳梨罐頭封罐DIY、瓦窯筆筒DIY或一勾堂咖啡烘培坊下午茶，享受鄉村風情。

另今年高雄市計程車春節期間從2月7日0時起至2月16日24時，將加成50元（車資按表計費已計入）。也呼籲民眾出門搭乘大眾運輸工具應依規定戴口罩，否則可依傳染病防治法開罰最高1萬5千元以下罰鍰。

交通局去年以「祈福、旺來」為主題推出期間限定「雄愛旺來」旅遊電子套票，將延長販售至今年2月底。圖／高雄市交通局提供
交通局去年以「祈福、旺來」為主題推出期間限定「雄愛旺來」旅遊電子套票，將延長販售至今年2月底。圖／高雄市交通局提供

春節 公共運輸 咖啡

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