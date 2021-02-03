高雄「雄愛旺來」旅遊套票 延長6折優惠至2月28日

搶攻春節及寒假旅遊商機，高雄市交通局今表示，去年推出的「雄愛旺來」旅遊套票6折優惠，將加碼延長販售至2月底。電子優惠套票可依旅遊期程開卡使用至3月14日止，歡迎民眾使用旅遊套票搭公車到高雄大樹等區遊玩。

交通局去年以「祈福、旺來」為主題推出期間限定「雄愛旺來」旅遊電子套票，適逢春節連假到來，交通局今宣布加碼延長販售至今年2月底。

交通局表示，「雄愛旺來」電子優惠套票可依旅遊期程開卡使用，使用期限至今年3月14日止。喜歡蒐集台灣好行一卡通客製卡及紀念明信片民眾，也可購買紙本套票組合。

交通局建議民眾可搭配「公共運輸天天搭」活動，每天搭乘公共運輸，還可獲周周50元儲值金回饋、雙周抽統一超商咖啡、月月抽新款iPhone、千元禮券等獎。

民眾可利用電子套票到佛光山禮佛或大樹舊鐵橋走春，體驗鳳梨罐頭封罐DIY、瓦窯筆筒DIY或一勾堂咖啡烘培坊下午茶，享受鄉村風情。