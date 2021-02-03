搭自動駕駛巴士暢遊 澎湖縣府：觀光季一大亮點

由國人自行打造的自動駕駛車「WinBus」，今天在澎湖完成自駕示範，今年的觀光季，遊客可望搭乘這無人駕駛的自動車暢遊。

車輛研究測試中心（ARTC）研發處協理翁國樑表示，經濟部推動智慧交通無人駕駛自動車，委由車輛研究測試中心與創意庫設計共同研發台灣首部自動駕駛車輛「WinBus」，目前在台灣本島的台北信義、新北淡海公路與彰化鹿港都有行駛，離島的澎湖更適合，2月初抵澎示範自駕，分別在馬公市區、港口、機場與景點等進行路線探勘測試，今天在澎湖縣政府廣場展示，外觀造型模樣超可愛。

翁國樑表示，這部自動駕駛車輛「WinBus」，今天首度跨海到澎湖進行沙盒實驗與實證運行等2階段的測試，今年觀光季就可和遊客見面及搭乘，未來至少會有3輛在澎湖街道趴趴走。

澎湖縣長賴峰偉今天與觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民等人試乘體驗，感覺非常舒適平穩，但敏感度太高，未來技術上還待作解決，並指出，時代在進步，澎湖花火節都有無人機，未來在自動駕駛車輛「WinBus」加入，澎湖的觀光發展愈進步。

翁國樑表示，台灣首部自動駕駛車輛「WinBus」，造價在新台幣1500萬元，車長6公尺，有如一座行動保壘，最大速度每小時50公里，巡航每小時30公里，可載客18人，10座位、8站位，全車配置有雷達、光電與攝影機等感知辨識系統、車輛聯網系統、車輛定位系統等，未來是觀光旅遊的一大亮點。