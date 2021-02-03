陳椒華關心林園工安事故看聯成化科 險些不得其門而入

高雄林園工業區1個月內發生4起工安事故，引爆林園鄉親怒火，部分民眾今天近午趁時代力量黨主席陳椒華會勘時，撒冥紙要求聯成遷廠，陳椒華要進廠會勘時，廠方以「安全顧慮」阻絕，雙方一度僵持。

林園工業區元月起相繼發生台苯化工廢水池沼氣氣爆，亞聚反應槽安全閥跳脫，信昌化工儲槽洩漏及上周五的聯成化科可塑儲槽大火4起工安事故，工業區安全問題挑戰林園居民的敏感神經，紛要求遷廠。

時代力量黨主席陳椒華今天近午偕林園反公害自救會、地球公民基金儈，南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟及要健康婆婆媽媽爸爸團等多個環團到場會勘，在地亦有數十名關心工業區安危的林園鄉親到場，有民眾情緒激憤，帶一大袋冥紙拋撒抗議。

林園反公害自救會成員蘇義昌等環團表示，經濟部去年七月就要求工業區廠商落實自主管理，但廠商光說不練，令人痛心，地球公民協會副執行長王敏玲則說，不僅聯成這次事故報告未公告周知，工業區近三年也查不到相關稽查報告，資訊不透明，另環保署已就六輕做過兩次總體檢，林園公業區也應規畫詳盡的總體檢。

陳椒華今早透過經濟部安排會勘，但到場後卻被阻於門外，聯成化科以廠內尚不安全擋駕，引爆居民怒火，經協調，最後才放行陳與時力議員林于凱及媒體進入。