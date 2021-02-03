反送中運動兩周年前夕 駁二辦「若水，如火，有聲」展

在反送中運動兩周年前夕，高雄市文化局在駁二大勇區P3倉庫舉辦「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」。現場特別有一片展牆留白，給來不了的作品。高雄市副市長史哲在展區的連儂牆上留下：不能放棄、不能忘記。展期到3月14日。

香港反送中運動至今未停歇，「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」以香港抗爭精神定調：Be Water（若水）、Be Fire（如火），從抗爭現場、新聞攝影紀實、藝術創作到出版紀錄，集結台港創作者超過百件作品。有許多展品因為國安法的威脅無法順利展出，駁二也特別在展牆留白，更首次完整展開香港反送中運動現場的40公尺大型布條。

史哲表示，在嚴峻疫情的影響下，台灣相對於其他國家是個防疫典範，在民主的架構底下，台灣相對於香港也是民主寶地，但台灣不可能置外於世界，希望年輕朋友可以來看看這個展覽，知道在台灣之外還發生了什麼事情。

去年香港反送中運動滿周年時，台灣漫畫基地舉辦特展「反抗的畫筆──香港反送中運動週年圖像展」，高雄市長陳其邁到場參觀，關心「港區國安法」通過後，香港民主及自由的現況，替所有香港朋友打氣，希望未來高雄市政府與中央一起合作，全力援助香港人民。並與陳怡靜策展人討論，希望未來有機會〈反抗的畫筆〉能夠來到高雄展出。

駁二藝術特區與外部策展人陳怡靜、莊坤儒共同策畫，與台灣新聞攝影協會、香港邊城青年合作協辦，推出這項展覽」，其中包含「反抗的畫筆」藝術創作、「鏡頭的凝視」新聞攝影、「我們皆在場」歷史對話等三個單元。陳怡靜認為，藝術家用創作投入文化行動，努力發出聲音，試圖留下更多紀錄，讓世界回望仍在抗爭中的香港。