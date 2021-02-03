擺暝觀光活動首度取消 馬祖守護零疫情

因應武漢肺炎疫情，馬祖重要元宵節慶典「擺暝」官方觀光活動取消，並將勸導民間廟宇酬神活動範圍縮減與取消「食福」等儀式，共同守護馬祖零疫情。

國家級重要民俗馬祖擺暝文化是馬祖元宵節期間的酬神慶典，馬祖人從農曆正月13日開始謝天酬神的活動，更由公部門串連廟宇舉辦「擺暝文化」，共同行銷馬祖淡季旅遊觀光，今年連江縣政府為加強防疫工作，首度停辦擺暝官方行銷旅遊活動，希望大家在平安中過好年。

民國110年的主辦廟宇水部尚書公府原訂25日舉辦「送狀元船」儀式，以民俗文化為疫情消災解厄，帶給社會正面力量，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發展取消活動。

北竿水部尚書公府公告，因台灣本島疫情影響，配合內政部防疫措施與連江縣政府的政策與建議，決定停辦擺暝文化祭及遶境、食福等集會遊行活動，元宵節時以設香案擺設祭品酬神。

預計2月24日展開的北竿坂里燒馬糧活動，白馬尊王廟委會成員王俊傑今天受訪表示，雖然取消官方觀光活動，但傳統的燒馬糧請神、遶境將依照傳統如期舉行，可能節慶不如往年熱鬧，但將聚焦傳統儀式酬神感謝神明庇佑，恢復到簡單虔誠的方式處理。

連江縣文化處長吳曉雲指出，官方活動取消，各宮廟自行決議儀式活動，但將針對自主籌辦民俗活動加強防護與防疫宣導。