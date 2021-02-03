全國首座寵物樹灑葬合法專區 高雄毛小孩樹灑葬3500穴

高雄市「寵愛憶生-毛小孩樹灑葬專區」今天舉行揭牌儀式，位於燕巢深水的寵物骨灰拋灑植存專區，是全國首座寵物樹灑葬合法專區，設有3500穴位骨灰樹葬植存區及骨灰灑葬區。

陳其邁說，昨晚寵物貓「陳小米」睡在他的棉被上，也不敢趕牠。高雄是對動物友善的城市，也是城市文明的展現。既然養了。就要好好照顧，落實動保觀念。

「毛小孩已經超過真小孩了！」高雄市殯葬管理處長石慶豐表示，根據內政部及農委會的資料，2020年下半年毛小孩數量正式超過台灣15歲以下孩童數量，呈現黃金交叉現象。現在家庭對寵物的呵護，就像自己小孩般地在照顧。希望政府能設置寵物生命最終的友善環境，實現飼主對寵物的終身照顧責任。

今天啟用的寵物生命紀念園區，市府命名為「寵愛憶生」，詮釋飼主對毛小孩一生美好的回憶。「寵愛憶生」園區是全國首座合法的寵物樹灑葬專區，兼具自然環保概念，並符合非都市土地使用管理規則規定。園區內除設置有骨灰樹葬植存區共3500穴位及骨灰灑葬區外，還有涼亭、園區意象及追思步道等公共設備。面積約2499平方公尺，讓飼主可以追思懷想往生寵物。

寵物園區是由高市府民政局及農業局共同合作興建，是一座符合自然環保概念的寵物樹灑葬專區。「寵物已家人化！」石慶豐表示，專區設計強調空間解嚴與視野穿透性，綠草如茵。收費是樹葬4500元，灑葬是3500元。