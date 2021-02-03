保障旅客住宿權益 台東縣府將公布非法旅宿名單

台東縣政府遏止非法旅宿，保障旅客權益，將定期公布未合法業者名單，並對於未申請登記非法經營的旅館業者最重可處50萬元、民宿最高處30萬元罰鍰。另散播不實資訊，可處30萬元，可按次處罰。

縣府交通及觀光發展處表示，非法業者無政府單位把關，潛藏公共安全、衛生、消防等方面疑慮，也常因服務品質不佳或隨意哄抬房價而屢與房客造成消費糾紛，影響整體觀光品質和旅客權益。

縣府提醒旅客莫貪小便宜入住非法旅宿，同時也呼籲業者務必遵守法令，切勿經營非法旅館或民宿，經檢舉或查獲除罰鍰處分，也會面臨停業、停止供水、供電、封閉、強制拆除等處分。

春節連假旅遊期間，縣府將公布未合法及合法登記業者名單，相關資訊可在「台東縣觀光旅遊網（https://tour.taitung.gov.tw/）」或交通部觀光局「台灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）

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