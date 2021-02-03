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超浪漫！屏東勝利星村 花藝裝置詮釋眷村意象

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
星星廣場前看到眼睛為之一亮的「心繫勝利」。記者劉星君／攝影
星星廣場前看到眼睛為之一亮的「心繫勝利」。記者劉星君／攝影

今年春節適逢西洋情人節，走趟屏東勝利星村，讓您浪漫有春！屏東縣府文化處邀請知名華裔設計師黃偉豪Daniel Wong、與出身屏東的國際花藝鬼才吳尚洋跨界合作，領軍9名花藝師，在屏東勝利星村創意生活園區，花的演繹結合夜間光營造，打造2021最美迎春美景，近日布置完成，吸引路過民眾搶先賞花、拍美照。

文化處指出，勝利星村迎新春，延續去年花藝主軸，今年融入現代美學，由黃偉豪及吳尚洋兩位不同領域的設計大師共同激盪兩座大型花藝裝置「心繫勝利」與「解構窗花」，詮釋獨特的眷村意象。另有10件公開徵件花藝作品，以自然媒材、眷村印象、屏東在地特色等多元創作題材，豐富整個園區巷弄。

星星廣場前看到眼睛為之一亮的「心繫勝利」，打破人們對於浪漫與夢幻的既定印象重新定義「浪漫」，黃偉豪以擅長的印花設計結合現代流行塗鴉文字，浪漫中更增添年輕活力。同時利用三層不同大小的的愛心層次為作品添加活潑律動感。三層鮮花配置由吳尚洋設計，賦予花藝設計的美感，以新感官視覺刺激獻給情人們難忘回憶。

座落在將軍之屋旁的花藝作品「解構窗花」，在眷村人家的一隅，透著窗花光與影相互嬉戲，中心懸浮著盛開的文心蘭。設計師希望將最美好珍貴的回憶珍藏在心中，聚焦目光到最重要的花藝設計，藉由地面鏡子反射與燈光設計添加未來感，投射過去回憶的同時也牽動著未來的決定。

四季更迭帶出眷村的時光流動，勝利星村內四條巷弄以獨特風格印花元素，結合四種春、夏、秋、冬具代表性的花朵妝點。

勝義巷以康乃馨作爲春季代表花朵，設計印花在圓形立柱。清營巷使用大量具南洋風情的雞蛋花燈纏繞在綠色的植生牆上呈現夏季的生機盎然；必勝巷一盞盞小天燈象徵秋天豐收季節；永勝巷以在寒冷冬日裡依舊綻放的玫瑰，象徵屏東人堅忍毅力的特性。日夜光影的精采變化，光的溫暖打造心的感動，光與花卉設計美學在巷弄間，歡迎遊客走訪。

座落在將軍之屋旁的花藝作品「解構窗花」，在眷村人家的一隅，透著窗花光與影相互嬉戲，中心懸浮著盛開的文心蘭。記者劉星君／攝影
座落在將軍之屋旁的花藝作品「解構窗花」，在眷村人家的一隅，透著窗花光與影相互嬉戲，中心懸浮著盛開的文心蘭。記者劉星君／攝影
花藝裝置「眷眷新眷色」。圖／屏東縣府文化處提供
花藝裝置「眷眷新眷色」。圖／屏東縣府文化處提供
清營巷使用大量具南洋風情的雞蛋花燈纏繞在綠色的植生牆上呈現夏季的生機盎然。圖／屏東縣府文化處提供
清營巷使用大量具南洋風情的雞蛋花燈纏繞在綠色的植生牆上呈現夏季的生機盎然。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣 眷村

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