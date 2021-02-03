嘉義市塑膠工廠火警 濃煙竄天1人緊急逃出

嘉義市青年街一間鐵皮塑膠工廠今天凌晨4時45分傳出火警，濃煙竄天，火勢猛烈，1人緊急逃出，消防局派員到場灌救，到早上風向改變，消防局也聯繫台鐵注意列車行駛視線。

嘉義市消防局表示，今天凌晨4時45分接獲民眾報案稱青年街路上工廠竄出火舌，消防局第一大隊率湖內、德安、東區、第一、第二分隊前往搶救，共計24車、72人。

消防員趕到現場，了解火警地點為塑膠工廠，成品和半成品堆積如山，加上為鐵皮工廠，廠房內部悶燒，鐵皮屋頂因高溫而坍塌，增加消防員搶救困難。

嘉義市消防局說，火勢30分鐘後控制，有1人已緊急逃生未受傷，但直至早上8時未完全撲滅，目前由怪手進場清理，起火原因待釐清。

嘉義市消防隊提到，現場濃煙恐有影響鐵路車輛行駛視線之虞，已同步通知台鐵注意行駛安全。