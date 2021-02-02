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國道7號本周六日辦公聽會 大寮反對居民掛抗議布條
國道7號規畫案進入二階環評，交通部高速公路局2月6、7日陸續舉辦公聽會，今天台88快速道路下方已有反對民眾掛反對旗幟，高公局表示，建設計畫尚未核定，不會啟動土地徵收。
高雄市東側區塊缺少南北向高快速公路，民國95年起，交通部計畫從仁武興建23公里高速公路，串聯國1、國10與台88等重要道路，99年4月展開環評，目前進入二階環評。
因應二階環評需求，高公局預計2月6日晚上仁武區，2月7日上午小港區、下午大寮區辦公聽會，發文邀請土地所有權人參加。
收到通知書後，大寮區反對設置國7的地主組成自救會，這兩天在台88快速道路下方掛上抗議旗幟，白布條上寫著「一次徵收剩2／3，二次徵收剩1／3」等反對文字。
自救會長王春發說，他的土地已經因為開闢道路被徵收兩次，國7若來徵收就是第三次，真的沒道理，糾集上百位反對地主組成自救會表達意見。
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