屏東咖啡園區開幕 開創P-Coffee新里程碑

屏東縣政府為打造屏東咖啡品牌，帶動地方產業、觀光發展，歷時6年時間，以「屏東咖啡P-Coffee」品牌，在泰武鄉吾拉魯茲永久屋部落建立屏東咖啡園區今天開幕。屏東縣長潘孟安說，以三生一體發展模式的咖啡產業園區，期盼能為原鄉部落的產業升級，更能提升屏東咖啡品質與知名度。

縣府指出，屏東咖啡歷史悠久，但過去各自發展，無法凝聚，因此，縣府耗時6年的時間，將「咖啡」作為原鄉部落的產業升級項目，在泰武鄉吾拉魯茲永久屋部落，設立屏東咖啡特色產業園區，期望帶動地方產業發展，以產區模式共同建立「屏東咖啡P-Coffee」品牌。

屏東咖啡園區位於屏185線中央樞軸，不僅能串連周邊景點，此外，園區內又分為三大區域，咖啡體驗館、咖啡產業技研中心以及咖啡展銷中心，各有不同的功能，讓園區內有完整咖啡製程設備，人才培育場地以及咖啡介紹導覽到販售商品。

潘孟安說，咖啡產業園區以三生一體的發展模式，咖啡體驗館從體驗烘焙、手沖到咖啡產業解說；咖啡產業技研中心提供農藥快篩烘焙、加工包裝，以及國際認證的咖啡教室，供人才培育及杯測等使用；咖啡展銷中心則提供返鄉青年平台。