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屏東咖啡園區開幕 開創P-Coffee新里程碑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府於泰武鄉吾拉魯茲永久屋部落建立屏東咖啡園區今天正式開幕。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府於泰武鄉吾拉魯茲永久屋部落建立屏東咖啡園區今天正式開幕。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府為打造屏東咖啡品牌，帶動地方產業、觀光發展，歷時6年時間，以「屏東咖啡P-Coffee」品牌，在泰武鄉吾拉魯茲永久屋部落建立屏東咖啡園區今天開幕。屏東縣長潘孟安說，以三生一體發展模式的咖啡產業園區，期盼能為原鄉部落的產業升級，更能提升屏東咖啡品質與知名度。

縣府指出，屏東咖啡歷史悠久，但過去各自發展，無法凝聚，因此，縣府耗時6年的時間，將「咖啡」作為原鄉部落的產業升級項目，在泰武鄉吾拉魯茲永久屋部落，設立屏東咖啡特色產業園區，期望帶動地方產業發展，以產區模式共同建立「屏東咖啡P-Coffee」品牌。

屏東咖啡園區位於屏185線中央樞軸，不僅能串連周邊景點，此外，園區內又分為三大區域，咖啡體驗館、咖啡產業技研中心以及咖啡展銷中心，各有不同的功能，讓園區內有完整咖啡製程設備，人才培育場地以及咖啡介紹導覽到販售商品。

潘孟安說，咖啡產業園區以三生一體的發展模式，咖啡體驗館從體驗烘焙、手沖到咖啡產業解說；咖啡產業技研中心提供農藥快篩烘焙、加工包裝，以及國際認證的咖啡教室，供人才培育及杯測等使用；咖啡展銷中心則提供返鄉青年平台。

縣府表示，屏東咖啡園區周邊有舊武潭、山川琉璃吊橋、禮納里部落、涼山瀑布、萬金教堂、大潮州人工湖等景點，未來不僅能創造屏東咖啡及觀光產業商機，也可成為旅遊景點。

屏東縣長潘孟安出席屏東咖啡園區開幕典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安出席屏東咖啡園區開幕典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（左）出席屏東咖啡園區開幕典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（左）出席屏東咖啡園區開幕典禮。圖／屏東縣政府提供

咖啡 屏東縣政府 品牌

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