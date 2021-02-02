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高市推弱勢孕婦產檢交通補助 公托中心明年將增至45處

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁推「弱勢孕婦產檢交通補助」，針對弱勢孕婦補助最高3600元計程車資。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁推「弱勢孕婦產檢交通補助」，針對弱勢孕婦補助最高3600元計程車資。記者蔡孟妤／攝影

高雄市長陳其邁推「弱勢孕婦產檢交通補助」針對高雄市低收入戶、中低收入戶及經社工員評估符合需求者，給予乘車券20張、每張180元，最高補助3600元。市長陳其邁說，市府也會增加公托服務，目標2022年公托中心達到45處。

社會局表示，市府與中華大車隊、澄清湖計程車衛星車隊、凱旋大都會、台灣大車隊以及倫永衛星大車隊等5家計程車隊簽約，提供高雄市38區弱勢孕婦產檢時可運用乘車券往返醫療院所並核實補助，超過面額則由孕婦自付。

補助對象為設籍高雄市的低收入戶、中低收入戶或經社工員評估確有需求者，每名符合資格的孕婦發給20張，每張乘車券面額180元，最高補助3600元。

只要領到孕婦手冊或診斷證明後，即可持身分證影本至區公所或各社福中心臨櫃申請，可當場核發；另也可透過高雄市民服務平台「便民一路通」線上申請。

社會局表示，這次是針對經濟弱勢孕婦，所有高雄市38區的經濟弱勢孕婦都可以使用這項福利，計程車車隊也能跑到3個原民區來協助孕婦去醫院產檢。孕婦持車券叫車，車隊就會到家裡，載孕婦去醫院產檢，再把孕婦載回家，初步預估約至少800人受惠。

陳其邁表示，「弱勢孕婦產檢交通補助」是他參加市長補選時的重要政見，感謝議會在預算上支持。市府也會再研議如何解決偏鄉長輩就醫問題，包括如何更活用擴大公車小黃，促進高高平。

此外，陳其邁說，高雄首創全國24小時全時段計時定點托育服務，目標2022年也會把公托中心達到45處，落實0到6歲國家一起養政策。

孕婦楊小姐說，她獨力撫養小孩，已有一個孩子，加上肚子裡的孩子，每次產檢 都自己大著肚子騎車，載著小孩一起去醫院，很不方便；後來去市府申請營養補助時，市府告知有此產檢服務就趕緊申請，現在可以帶著小孩坐計程車去醫院產檢，方便又安全。

孕婦 高雄市 計程車

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