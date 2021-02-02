澎湖休憩園區花海5日登場 邀民眾逗陣來走春

澎湖休憩園區花海，2月5日正式對外開放，今年春節年假，各項大型活動因疫情先後取消，花海將成為民眾走春的最佳景點。

澎湖縣政府表示，澎湖休憩園區花海，今年以「牛來運轉花爭豔」為主題，占地有2.5公頃，林務公園管理所以多達10種色系的矮牽牛花為主，搭配薰衣草、銀葉菊、鼠尾草等多種觀賞性花草，色彩繽紛、群花盛開，形成一處美麗的花花世界。

今年「牛來運轉花爭豔」的花海中，特別邀請澎湖馬公、澎南、白沙國中與中正國小等所國中小在花海園區內，共同創作有「梵谷到訪」、「澎湖風情性格牛」、「妮基牛」、「米羅牛」等文創，並將澎湖跨海大橋、雙心石滬一一彩繪在牛身上，讓遊客們在欣賞花海美景之餘，也能了解澎湖深度人文之美，讓花海更加吸睛亮眼。

澎湖縣政府農漁局表示，由於疫情升溫，縣內春節各大型的聯歡等活動都宣告取消，休憩園區的花海，春節年假期間，勢必成為民眾走春參觀的最佳去處之一，民眾入園必須配戴口罩，希望大家可以平安快樂的欣賞美麗花海。