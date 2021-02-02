打造漁業綠能共榮 高市府設漁電共生辦公室

配合中央漁電共生先行區政策，高雄市政府今天成立漁電共生專案辦公室，希望以單一窗口加強溝通協調，達成漁電共生210MW設置量目標，並吸引新台幣105億元投資。

經濟部去年底公告「漁電共生先行區」，包含台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、雲林縣和彰化縣等7縣市，高雄市先行區包含彌陀區、湖內區、路竹區、岡山區、永安區、茄萣區和阿蓮區等7處養殖主要行政區，總計621.76公頃區域，約占全市魚塭面積16%。

為落實國家能源轉型願景，協助養殖產業升級，高雄市副市長林欽榮籌組跨局處綠能推動小組，成立漁電推動單一窗口「漁電共生專案辦公室」，上午在高雄市鳳山行政中心舉辦揭牌儀式，打造漁業綠能共榮雙贏局面。

林欽榮表示，經濟部透過前期圖資盤點、環社檢核機制等層層篩選，排除生態敏感區的漁電共生先行區域，相當具有發展潛力。高市府將配合中央政策，考量當地漁業發展及漁民生計，協調光電業者及漁民攜手合作，以達成整體綠能發展目標。

林欽榮表示，設立全國首例漁電共生專案辦公室作為單一推動窗口，不僅研擬高雄市漁電推動方針，也能建立府內溝通協調平台，即時提供民眾、養殖戶及光電業者更全面的投資諮詢窗口，盼能夠達成高雄市漁電共生210MW設置量目標，並吸引投資105億元。

高雄市海洋局代理局長黃登福表示，高雄市養殖漁業面積約3881公頃，主要養殖魚種為石斑魚、吳郭魚、虱目魚、金目鱸及白蝦等，產值、產量全國前5名，相信漁電共生專案辦公室正式運營，可為養殖產業導入新契機，高雄市政府也將保障養殖戶權益，進而帶動傳統漁業成功轉型。