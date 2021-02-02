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陳其邁：春節市集縮小規模 宗教廟宇落實防疫

中央社 / 高雄2日電

春節將屆，受到防疫的影響很多大型活動取消，但一些應景市集及廟宇走春仍難免，高雄市陳其邁今天表示，盼儘量縮小規模並落實防疫規定，宗教廟宇特殊集會活動輔導防疫規劃。

高雄市鹽埕區新樂街每年春節都有大型市集已經沿襲數十年，今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的影響一度面臨喊卡的處境，後來經溝通許可續辦，但要縮小規模。

陳其邁在今天的市政會議後接受聯訪表示，已要求業者儘量縮減規模，區公所和協會協調並要求務必遵守防疫規定，不能試吃、試用，而且要全程配戴口罩，出入口也有量溫及酒精消毒，同時人員宣導防疫及不定時抽檢。

有關宗教廟宇活動，陳其邁表示，逐區、逐間進行防疫計畫溝通，如果是大型活動等，會要求提出防疫規劃。

市府民政局長閻青智告訴中央社記者，透過區公所調查了解宗教活動，如果是逾千人的大型集會促延期、停辦或縮小規模，否則就依規定輔導製作「活動防疫計畫書」送相關單位輔導審查；至於春節期間民眾走春，要求廟宇規劃動線並落實防疫。

至於醫院方面，陳其邁表示，高雄市12家指定隔離醫院於春節期間停止探病，陪病者限定1人且採實名制；因應搭乘高鐵、台鐵還有捷運系統不能飲食，高雄市公車、大眾運輸交通工具也比照辦理。

他強調，春節期間避免人潮擁擠，尤其室內部分風險相對較高，市府會進行抽查並呼籲避免前往大型群聚的地方以維護自身安全。

春節 陳其邁 高雄市

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