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高市勞工局8場釋上千職缺 國巨饗食天堂瑞鋒專案徵才

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局2月2日至5日舉辦8場徵才活動，37家廠商釋出上千職缺。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局2月2日至5日舉辦8場徵才活動，37家廠商釋出上千職缺。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局2月2日至5日舉辦8場徵才活動，37家廠商釋出上千職缺，包括國巨、饗食天堂、瑞鋒營造都舉辦專案徵才，邀民眾來找好頭路。

2月2日下午2點到3點半在三民區大順二路三民就業服務站，全球華人公司徵組裝/測試/包裝員、機台操作員；公準精密工業公司徵技術員；太子保全公司徵保全員；漢程汽車客運公司需駕駛長、調度人員；東哥企業公司要操作員。

2月2日下午2點半到4點在左營就業服務站，先進複材科技公司徵操作工；保時潔清潔事業公司找工程人員、清潔人員；日月光電子公司缺操作工；恆佑綠活工程公司徵清潔員、儲備幹部；炭火燒肉公司需廚房人員洗滌人員；元泰發實業公司徵操作工；好事多環境事業社徵清潔員；找亞瑟環境清潔公司配送員；威合公司徵清潔人員；威務公司徵勤務人員、供膳人員。

2月3日中午12點到下午4點在高雄大遠百11樓饗食天堂高雄店，辦理「饗賓餐旅事業」公司專案徵才活動，提供85名廚務專員、廚務助理、店主任、服務專員職缺，月薪2萬8000元起。3日下午2點到4點在林商行強化安全玻璃廠-小港廠區，辦理專案徵才活動，提供20名作業員、維修工程師職缺，月薪2萬4000元起。

2月4日下午2點半到4點在左營就業服務站，德昌營造公司徵營建構造工；台灣捷康綜合公司要作業員；三芳化學工業公司找技術員、工程師；東京都保全公司徵安管員；真龍食品公司需清潔人員、門市人員；家福公司徵計時人員、安全管理幹部。

2月5日下午2點到4點在國巨大發一廠，辦理專案徵才活動，提供60名作業員職缺，月薪2萬5730元起。5日

下午2點半到4點在瑞鋒營造有限公司，辦理專案徵才活動，提供35名基層技術工及勞力工職缺，月薪3萬元起。5日下午2點半到4點在楠梓就業服務站，楠梓電子公司徵化驗員、工程師；台灣興勝半導體材料公司徵技術員；迅束企業公司找清潔人員；統一超食代公司徵作業員；易華電子公司找工程師、助理技術員。徵才活動相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢 ，或電洽07-7330823轉408李先生。

徵才活動 保全

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