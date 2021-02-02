生肖酒有利可圖防詐騙 金門警方籲勿上當

金門酒廠推出的牛年玉璽酒開賣，造成轟動。金門縣警察局今天表示，已有不肖人士透過臉書等社群網站求購或販售，請民眾注意不要受騙上當。

金門縣警局表示，金酒公司自2015年開始發行「12生肖玉璽酒」系列產品 ，因製作精美、限量發行，兼具收藏性及增值性，民眾不論是想買支本命生肖，還是12支全系列收藏，每次推出都造成搶購風潮。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，為了避免群聚傳染風險，加上配合支持受疫情影響的免稅店並振興在地觀光，金酒公司今年改變銷售方式，從符合春節公民配售酒的金門民眾中抽出4000人，每人以新台幣1萬6800元限購1盒。

「金牛犇騰」牛年玉璽酒昨天起開賣，坊間收購價傳出已破4萬，有心人士見有利可圖，蠢蠢欲動。縣警局表示，依據菸酒管理法第30條規定，不得在網路上販賣或是轉讓酒類，違者可處1到5萬元罰鍰；但有不少民眾規避這項規定，在臉書等網路社群中以「分享交流」名義進行買賣，求購或販售文章更高達上百篇。

金城分局偵查隊表示，自從牛年玉璽酒公告出產後，就已發現有不少民眾因購買而遭到詐騙的案例。隊長劉華泰指出，主要的詐騙方式包括在臉書中以假帳號、假照片，或假冒金門知名特產店名義，對有意出售或購買玉璽酒的民眾進行詐騙，甚至還會修圖將網路虛擬帳號貼在實體存摺上，讓民眾一不注意就落入陷阱。

警方提醒民眾可以多留意以下幾點，首先對方是否為近期新申請的社群帳號、資料中缺漏個人資訊、長期無動態貼文也無好友；其次注意所提供的匯款帳戶為16碼的虛擬帳號等，這些都可能是利用假帳號進行詐騙的徵兆。

金門縣警察局呼籲民眾購酒應要多以面交、現場查貨，或直接到實體店面方式購買，切勿因貪小便宜而遭到詐騙。