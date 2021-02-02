春節除夕到初三 高市路邊、路外停車暫停收費4天

高市府今公布春節交通疏導等計畫，今年春節公有路邊及路外平面停車場，除夕到初三暫停收費4天；春節期間計程車費率自2月7日起至16日止，春節加成50元。火車站、高鐵及景區周邊道路也將加強交通疏導等。

高雄市交通局表示，春節假期自2月10日至16日共7日，公有路邊及路外平面停車場（不含立體停車場及委外平面停車場）從除夕到初三暫停收費4天；春節期間計程車費率自2月7日零時起至2月16日24時止，春節加成50元計入按表收費。

另為疏解運輸場站車流，高雄火車站及高鐵左營站周邊道路加強交通疏導；駁二大勇路部分路段實施行人徒步區（住戶除外），旗津地區彈性實施2階段交通管制，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線2月10日16日每日11至17時管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪。

因駁二特區及棧庫群景點吸引大量人、車潮，常造成鹽埕區及哈瑪星交通壅塞，交通局也規畫由鼓山一路或七賢三路直行至大公路接中正四路返回市區的替代道路，民眾可依沿線指引牌面行駛，避開易壅塞路段。

交通局並預估，根據往年春節車流數據統計，市區各景點於連假第一天10日至除夕11日當日交通狀況大致順暢。大年初一至初四為各景點出遊高峰期，各景點預計行車時間將增加至1.1到1.25倍。

交通局指出，連假期間市區幹道以初二、初三壅塞最明顯，其中又以中正路東向、九如路西向車流最多。景點周邊則以初一、初二、初四最壅塞，其中午後在五福路段(駁二、哈瑪星)、旗津一二路(旗津)及旗山美濃南向回程路段等車流量最多。

高速公路周邊幹道包含中正路、建國路、大中路、九如路以及三多路，10日將湧現返鄉車潮，預計雙向上午10到12時及下午2到6時車多。

16日則將有收假車潮，各幹道東往高速公路方向於上午11到12時、下午3到6時及8到10時易車多壅塞；西往市區方向預估上午11到12時及下午3到7時易車多壅塞。