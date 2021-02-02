高市府：春節連假10景點易塞車 輕軌延後收班

高市府配合春節7天連續假期擬定疏導計畫，提醒包括佛光山等10處景點易塞車，鼓勵民眾利用大眾運輸系統，輕軌也配合至初五延長末班車到晚上12時、搭乘計程車加收新台幣50元。

春節將屆，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫的影響，民眾無法出國，高雄市交通局估計高雄市今年車潮會比去年增加約2成，所以擬定各景點及重要交通路口增加交通疏導；估計年初一到初四是出遊交通高峰，初二及初三交通最壅塞。

交通局並呼籲民眾出門前先掌握即時交通資訊網站（https://traffic.tbkc.gov.tw/ ）「春節交通資訊專區」，讓行車更順暢。

交通局指出，高雄市公有路邊及路外平面停車場，除夕到初三暫停收費4天，春節期間計程車費率自2月7日凌晨0時起至2月16日晚上12時，全天按表計費（已增加收費50元）。

交通局估計10處易塞車景點包括西子灣、哈瑪星、駁二特區、旗津、壽山、佛光山、義大世界、旗山、美濃、崗山之眼等，籲民眾多注意交通疏導資訊及使用公共運輸。

交通管制部分，駁二大勇路部分路段實施行人徒步區（住戶除外），旗津地區彈性實施2階段交通管制，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線於連假期間2月10日至2月16日的每日上午11時至下午5時將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪。

由於駁二特區及棧庫群景點吸引大量人潮、車潮，常造成鹽埕區及哈瑪星交通壅塞，交通局規劃替代道路，呼籲民眾配合疏導行車指引，縮短行車時間。

輕軌大南環線1月12日起投入營運共為23站，原本營運至晚上10時，輕軌初一到初五營運時間延到晚上12時端站對開才收班。

連假期間景點停車位難求，交通局鼓勵民眾利用公共運輸出遊，特別針對景點規劃「捷運、接駁公車」旅遊方式，遊客將車輛停放轉乘捷運站停車場，搭捷運或接駁公車可快速進出景點，免塞車之苦，搭配電子票證搭公車「一日二段吃到飽」、公車轉乘及輕軌等優惠措施。高雄市綠色運具有捷運、輕軌、公車及Youbike，歡迎多利用。