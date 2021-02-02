快訊

上周才跟經濟部開會 世界先進副總劉啟光昨晚驟逝

獨／尾牙變調淪地獄 雞排妹淚揭超噁性騷擾真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情無法出國 高市預估今年景區車潮多2、3成

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
交通局副局長黃萬發說，因為疫情不能出國，不能出國的人潮可能會落到各景點，預估今年車潮會比往年多2、3成。記者蔡孟妤／攝影
交通局副局長黃萬發說，因為疫情不能出國，不能出國的人潮可能會落到各景點，預估今年車潮會比往年多2、3成。記者蔡孟妤／攝影

春節將至，高雄市長陳其邁今表示，已要求景區等要落實防疫工作，也會有宣導人力不定期抽檢，公車等大眾運具比照雙鐵禁止飲食等規定，12家指定隔離醫院也暫停非必要探病。交通局也預估因疫情不能出國，各景區車潮將多2、3成。

針對春節防疫，陳其邁今上午在市政會議後表示，希望活動盡量縮減規模，區公所會進行協調，最重要是遵守防疫規定，不能試吃、試用、全程配戴口罩、出入口酒精消毒等，也會有宣導人力進行不定期抽檢。

陳其邁說，所有風景區在防疫期間，也要落實保持社交距離、全程戴口罩等防疫工作，他今天也在市政會議裡特別提出要求。室內場所也會抽查是否遵守防疫；另各宗教據點也逐區、逐間進行防疫計畫溝通跟審查，過年前會完成必要程序。

他並表示，在醫院部分，12家指定隔離醫院，已要求春節期間停止探病，除非必要。陪病人員則限定一人、採實名制。公車部分，因為台鐵、高鐵、捷運等新規定都不能飲食，所以高雄市公車大眾運輸交通工具也會比照辦理，提高標準。

交通局副局長黃萬發說，今年根據往年資料，從美濃、旗山到旗津共有10處景點作為疏運點，有規畫完整停車場和動線等，也會有人員、警力等維持交通疏導。

黃萬發說，因為疫情不能出國，不能出國的人潮可能會落到各景點，預估今年車潮會比往年多2、3成。通常各景點在早上11點後會開始車多，呼籲民眾出遊時可先查一下交通局官網即時交通資訊，了解路況，也呼籲年關將近，不要酒駕。

警察局長黃明昭說，今年安全維護從2月3日起共17天時間，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作主軸，著重在如金融機構的安全維護、大賣場的交通疏導管制，及巡邏、護鈔等工作；治安部分，則包括取締職業性大賭場、酒駕，防搶、防竊、防盜也是工作重點。

高市府今宣布，即日起，高雄市12家指定隔離醫院病房暫停探病，各醫院非病房區提升感控工作，包括落實等候區全程戴口罩勿飲食等。

春節將至，高雄市長陳其邁今表示，已要求景區等要落實防疫工作。記者蔡孟妤／攝影
春節將至，高雄市長陳其邁今表示，已要求景區等要落實防疫工作。記者蔡孟妤／攝影

口罩

延伸閱讀

環團抗議空污無作為 高市府：多措施積極因應

陳其邁慰訪送暖心福袋 獨居長輩感動

要其邁踹共 反萊劑醫蘇偉碩怒控：高雄空氣在殺人

陳其邁關懷獨居長輩 發揮醫師本色指導阿嬤健康保養

相關新聞

到底誰霸凌誰？ 高雄挺捷陣營、罷捷團體互嗆

高雄市鳳山罷免高雄市議員黃捷的團體1月31日車隊遊行，有支持罷捷人士用「婊」字做海報和發聲，高雄市議會民進黨議員今天和行...

看看「外觀」就算現勘？旗山青果辦公室的身後辯證

高雄旗山青果辦公室之現勘風波，不僅公民團體質疑其現勘專業性，例如專業者陳正哲教授便指出旗一辦事處的特色是四組複合柱配巨梁，就1966年的旗山而言相當罕見。然而，如今作品還來不及被瞭解就要被消失。

疫情無法出國 高市預估今年景區車潮多2、3成

春節將至，高雄市長陳其邁今表示，已要求景區等要落實防疫工作，也會有宣導人力不定期抽檢，公車等大眾運具比照雙鐵禁止飲食等規...

2022屏東縣長選舉 江啟臣鼓勵優秀同志勇於承擔、嘗試

國民黨主席江啟臣這兩天南下屏東，宣導萊豬公投，傾聽在地黨員聲音，今天上午前往屏東知名肉圓店時，面對媒體提問2022屏東縣...

勞動裁決路迢迢 「請假也是大問題」

曾向勞動部申請不當勞動裁決的工會反映，裁決之路迢迢，曠日廢時，即使交通費有補助，請假問題更是棘手。101年台灣航勤工會4...

高雄勞團 籲南部設裁決委員會

高雄市勞工人口逾113萬，高市獨立總工會要求在南服中心設勞動部不當勞動裁決委員會，讓勞工可就近在地進行勞動人權救濟。市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。