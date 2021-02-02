疫情無法出國 高市預估今年景區車潮多2、3成

春節將至，高雄市長陳其邁今表示，已要求景區等要落實防疫工作，也會有宣導人力不定期抽檢，公車等大眾運具比照雙鐵禁止飲食等規定，12家指定隔離醫院也暫停非必要探病。交通局也預估因疫情不能出國，各景區車潮將多2、3成。

針對春節防疫，陳其邁今上午在市政會議後表示，希望活動盡量縮減規模，區公所會進行協調，最重要是遵守防疫規定，不能試吃、試用、全程配戴口罩、出入口酒精消毒等，也會有宣導人力進行不定期抽檢。

陳其邁說，所有風景區在防疫期間，也要落實保持社交距離、全程戴口罩等防疫工作，他今天也在市政會議裡特別提出要求。室內場所也會抽查是否遵守防疫；另各宗教據點也逐區、逐間進行防疫計畫溝通跟審查，過年前會完成必要程序。

他並表示，在醫院部分，12家指定隔離醫院，已要求春節期間停止探病，除非必要。陪病人員則限定一人、採實名制。公車部分，因為台鐵、高鐵、捷運等新規定都不能飲食，所以高雄市公車大眾運輸交通工具也會比照辦理，提高標準。

交通局副局長黃萬發說，今年根據往年資料，從美濃、旗山到旗津共有10處景點作為疏運點，有規畫完整停車場和動線等，也會有人員、警力等維持交通疏導。

黃萬發說，因為疫情不能出國，不能出國的人潮可能會落到各景點，預估今年車潮會比往年多2、3成。通常各景點在早上11點後會開始車多，呼籲民眾出遊時可先查一下交通局官網即時交通資訊，了解路況，也呼籲年關將近，不要酒駕。

警察局長黃明昭說，今年安全維護從2月3日起共17天時間，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作主軸，著重在如金融機構的安全維護、大賣場的交通疏導管制，及巡邏、護鈔等工作；治安部分，則包括取締職業性大賭場、酒駕，防搶、防竊、防盜也是工作重點。