到底誰霸凌誰？ 高雄挺捷陣營、罷捷團體互嗆

高雄市鳳山罷免高雄市議員黃捷的團體1月31日車隊遊行，有支持罷捷人士用「婊」字做海報和發聲，高雄市議會民進黨議員今天和行政院性平會性平委員卓春英等出面譴責罷捷團霸凌、汙辱女性，要罷捷團體出面道歉。罷捷總部發言人徐尚賢表示，那不是罷捷總部的作法，而且如果要受公評，之前黃捷在某節目中嘲笑男性器官之事，也要有一致的評斷。

卓春英、高雄市議員黃文益、林智鴻、康裕成、高閔琳、鄭孟洳、林宛蓉、李雅慧、陳慧文、高雄市橋頭婦女民主促進會前理事長陳楊吻、現任理事長楊連嬌、勵馨基金會等，今天在民進黨高雄市議會黨團辦公室開記者會，譴責罷捷團體用不雅的字眼霸凌女性。

卓春英表示，公民權的行使，不管選舉或罷免，都尊重；但是，公民權的行使不應凌駕於性霸凌之上，罷捷團體用那樣的字眼霸凌女性政治工作者，很不智，也引起人們的反感，她要對罷捷團體表達十二萬分的抗議，受霸凌的女性應該保留法律追訴權，可以透過法律教育民眾不要對他人性霸凌。

在場人士高喊「假罷捷、真霸凌；歧視女性、踐踏民主」，要求罷捷團體站出來向黃捷、高雄女性、台灣女性道歉。