快訊

上周才跟經濟部開會 世界先進副總劉啟光昨晚驟逝

獨／尾牙變調淪地獄 雞排妹淚揭超噁性騷擾真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到底誰霸凌誰？ 高雄挺捷陣營、罷捷團體互嗆

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市民進黨議員、部分女性團體、行政院性平委員卓春英（前右四）今天出面譴責罷捷團體遊行時出現針對黃捷的不雅字眼，是霸凌女性，要罷捷團體為此出來道歉。記者楊濡嘉／攝影
高雄市民進黨議員、部分女性團體、行政院性平委員卓春英（前右四）今天出面譴責罷捷團體遊行時出現針對黃捷的不雅字眼，是霸凌女性，要罷捷團體為此出來道歉。記者楊濡嘉／攝影

高雄市鳳山罷免高雄市議員黃捷的團體1月31日車隊遊行，有支持罷捷人士用「婊」字做海報和發聲，高雄市議會民進黨議員今天和行政院性平會性平委員卓春英等出面譴責罷捷團霸凌、汙辱女性，要罷捷團體出面道歉。罷捷總部發言人徐尚賢表示，那不是罷捷總部的作法，而且如果要受公評，之前黃捷在某節目中嘲笑男性器官之事，也要有一致的評斷。

卓春英、高雄市議員黃文益、林智鴻、康裕成、高閔琳、鄭孟洳、林宛蓉、李雅慧、陳慧文、高雄市橋頭婦女民主促進會前理事長陳楊吻、現任理事長楊連嬌、勵馨基金會等，今天在民進黨高雄市議會黨團辦公室開記者會，譴責罷捷團體用不雅的字眼霸凌女性。

卓春英表示，公民權的行使，不管選舉或罷免，都尊重；但是，公民權的行使不應凌駕於性霸凌之上，罷捷團體用那樣的字眼霸凌女性政治工作者，很不智，也引起人們的反感，她要對罷捷團體表達十二萬分的抗議，受霸凌的女性應該保留法律追訴權，可以透過法律教育民眾不要對他人性霸凌。

在場人士高喊「假罷捷、真霸凌；歧視女性、踐踏民主」，要求罷捷團體站出來向黃捷、高雄女性、台灣女性道歉。

徐尚賢說，到底是誰在霸凌誰啊？現在是大鯨魚跳出來欺負小蝦米，是蔡英文總統跳出來欺負百姓！是總統協助黃捷霸凌老百姓！如果1月31日遊行時有不雅字眼，罷捷總部已經強調過了，那是「拔菜團體」的想法和作法，不是罷捷團體授意，罷捷團體也不知情；如果有不雅的言詞要向社會大眾道歉，罷捷團體也尊重，但是，要有公正一致的標準，如果有不雅的言詞，那麼，黃捷曾在節目中嘲笑男性器官，就可以嗎？黃捷是不是對男性霸凌？希望黃捷出來說清楚、講明白。

對於綠營批判霸凌黃捷，高雄罷捷總部發言人徐尚賢說，是蔡英文總統霸凌老百姓才對。圖／罷捷總部提供
對於綠營批判霸凌黃捷，高雄罷捷總部發言人徐尚賢說，是蔡英文總統霸凌老百姓才對。圖／罷捷總部提供

霸凌 黃捷 高雄市

延伸閱讀

黃捷推影片強化空戰 觸及外漂鳳山人投不同意罷免票

衝刺反罷捷投票 黃捷邀民眾當隊友投不同意票

整理包／罷免黃捷有多少勝算？從鳳山近6年藍綠消長看端倪

黃捷批看板羞辱女性字眼 罷團：非總部意思

相關新聞

到底誰霸凌誰？ 高雄挺捷陣營、罷捷團體互嗆

高雄市鳳山罷免高雄市議員黃捷的團體1月31日車隊遊行，有支持罷捷人士用「婊」字做海報和發聲，高雄市議會民進黨議員今天和行...

看看「外觀」就算現勘？旗山青果辦公室的身後辯證

高雄旗山青果辦公室之現勘風波，不僅公民團體質疑其現勘專業性，例如專業者陳正哲教授便指出旗一辦事處的特色是四組複合柱配巨梁，就1966年的旗山而言相當罕見。然而，如今作品還來不及被瞭解就要被消失。

疫情無法出國 高市預估今年景區車潮多2、3成

春節將至，高雄市長陳其邁今表示，已要求景區等要落實防疫工作，也會有宣導人力不定期抽檢，公車等大眾運具比照雙鐵禁止飲食等規...

2022屏東縣長選舉 江啟臣鼓勵優秀同志勇於承擔、嘗試

國民黨主席江啟臣這兩天南下屏東，宣導萊豬公投，傾聽在地黨員聲音，今天上午前往屏東知名肉圓店時，面對媒體提問2022屏東縣...

勞動裁決路迢迢 「請假也是大問題」

曾向勞動部申請不當勞動裁決的工會反映，裁決之路迢迢，曠日廢時，即使交通費有補助，請假問題更是棘手。101年台灣航勤工會4...

高雄勞團 籲南部設裁決委員會

高雄市勞工人口逾113萬，高市獨立總工會要求在南服中心設勞動部不當勞動裁決委員會，讓勞工可就近在地進行勞動人權救濟。市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。