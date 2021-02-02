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2022屏東縣長選舉 江啟臣鼓勵優秀同志勇於承擔、嘗試
國民黨主席江啟臣這兩天南下屏東，宣導萊豬公投，傾聽在地黨員聲音，今天上午前往屏東知名肉圓店時，面對媒體提問2022屏東縣長選舉一事。江啟臣坦言，屏東是艱困選區，但仍鼓勵黨內優秀同志勇於承擔、嘗試，且多次表達對屏東鄉親的服務態度，才有機會翻轉。
江啟臣說，屏東是艱困選區，會比較辛苦，也希望黨內優秀同志，能夠勇敢承擔，不管怎麼樣，黨內還是會有一套制度，也鼓勵越艱困的地方，越要勇於承擔、嘗試，唯有一次次表達要替屏東鄉親服務的態度，才有可能翻轉，目前的狀況。
問到綠營蘇震清涉案，是否牽動地方選情，江啟臣巧妙回應，地方的狀況，不是從外面就能看得到，還需要審慎評估與觀察。
至於國民黨何時舉辦2022縣市首長選舉候選人黨內初選，江啟臣則說，體規畫的時程正在討論中，由於各地狀況也不同，因此時間未定，確定後會公告。
有意參選2022屏東縣長選舉的國民黨籍前立委蘇清泉說，雖然屏東郊區與農村開票結果都不利於國民黨，但仍會持續努力，希望明年的選舉，要跟黨內一起打群架，資源要共享，就會勝選的機會。
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