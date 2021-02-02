快訊

終於！台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

部桃群聚能守住？春節景點人數管控？陳時中14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022屏東縣長選舉 江啟臣鼓勵優秀同志勇於承擔、嘗試

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
國民黨主席江啟臣今天上午前往屏東知名肉圓店。記者陳弘逸／攝影
國民黨主席江啟臣今天上午前往屏東知名肉圓店。記者陳弘逸／攝影

國民黨主席江啟臣這兩天南下屏東，宣導萊豬公投，傾聽在地黨員聲音，今天上午前往屏東知名肉圓店時，面對媒體提問2022屏東縣長選舉一事。江啟臣坦言，屏東是艱困選區，但仍鼓勵黨內優秀同志勇於承擔、嘗試，且多次表達對屏東鄉親的服務態度，才有機會翻轉。

江啟臣說，屏東是艱困選區，會比較辛苦，也希望黨內優秀同志，能夠勇敢承擔，不管怎麼樣，黨內還是會有一套制度，也鼓勵越艱困的地方，越要勇於承擔、嘗試，唯有一次次表達要替屏東鄉親服務的態度，才有可能翻轉，目前的狀況。

問到綠營蘇震清涉案，是否牽動地方選情，江啟臣巧妙回應，地方的狀況，不是從外面就能看得到，還需要審慎評估與觀察。

至於國民黨何時舉辦2022縣市首長選舉候選人黨內初選，江啟臣則說，體規畫的時程正在討論中，由於各地狀況也不同，因此時間未定，確定後會公告。

有意參選2022屏東縣長選舉的國民黨籍前立委蘇清泉說，雖然屏東郊區與農村開票結果都不利於國民黨，但仍會持續努力，希望明年的選舉，要跟黨內一起打群架，資源要共享，就會勝選的機會。

國民黨主席江啟臣（中）坦言，屏東是艱困選區，但仍鼓勵黨內優秀同志勇於承擔、嘗試，且多次表達對屏東鄉親的服務態度，才有機會翻轉。記者陳弘逸／攝影
國民黨主席江啟臣（中）坦言，屏東是艱困選區，但仍鼓勵黨內優秀同志勇於承擔、嘗試，且多次表達對屏東鄉親的服務態度，才有機會翻轉。記者陳弘逸／攝影
國民黨主席江啟臣（中）坦言，屏東是艱困選區，但仍鼓勵黨內優秀同志勇於承擔、嘗試，且多次表達對屏東鄉親的服務態度，才有機會翻轉。記者陳弘逸／攝影
國民黨主席江啟臣（中）坦言，屏東是艱困選區，但仍鼓勵黨內優秀同志勇於承擔、嘗試，且多次表達對屏東鄉親的服務態度，才有機會翻轉。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 江啟臣

延伸閱讀

江啟臣屏東long stay霸氣回：希望更多趙少康來國民黨

趙韓江聯盟 少康中興？

趙少康選主席？國民黨：不符合參選資格

趙少康不能選黨主席！國民黨：須入黨滿一年曾任中評委

相關新聞

2022屏東縣長選舉 江啟臣鼓勵優秀同志勇於承擔、嘗試

國民黨主席江啟臣這兩天南下屏東，宣導萊豬公投，傾聽在地黨員聲音，今天上午前往屏東知名肉圓店時，面對媒體提問2022屏東縣...

勞動裁決路迢迢 「請假也是大問題」

曾向勞動部申請不當勞動裁決的工會反映，裁決之路迢迢，曠日廢時，即使交通費有補助，請假問題更是棘手。101年台灣航勤工會4...

高雄勞團 籲南部設裁決委員會

高雄市勞工人口逾113萬，高市獨立總工會要求在南服中心設勞動部不當勞動裁決委員會，讓勞工可就近在地進行勞動人權救濟。市議...

高雄監理單位 春節增班疏運

高雄監理單位公布春運措施，高雄往台北、台中國道客運加開199班次，增加逾15%運能；高墾線增開34班次，3家客運加開高鐵...

興達廠還在燃煤 民怨「空汙正在殺人」

高雄空氣品質欠佳，反萊劑醫師蘇偉碩昨與環團到高市府控訴「空汙正在殺人」，高雄市長與立委都失職，空汙防制會議應納入公衛、醫...

屏縣霧台櫻花季 持續至3月

屏東縣霧台鄉是「櫻粉」必追南台灣賞櫻熱點，目前櫻花開約2至3成，鄉公所昨在阿禮部落廣場宣布2021春遊霧台系列活動起跑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。