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高雄推道路平整 市府將減少個案申挖促聯合作業

中央社 / 高雄1日電

減少道路挖掘有助提升道路品質，高雄市副市長林欽榮今天視察道路挖掘管理中心，要求每年減少申挖路證核發5%、增加聯合挖掘5%，縮短施工時間及統一修復路面，提升道路品質。

林欽榮今天視察高雄市道路挖掘管理中心，透過雲端即時攝影主機掌握道路開挖現況，並要求工程單位減少個案道路挖掘，增加建案聯合挖掘整合。

他說，理想的道路挖掘次數應從目前每年申挖約萬件降為約8000件，並提升目前聯挖的比例由約38%至50%，促管線單位以建案聯合挖掘整合辦理道路開挖工程。

高雄市已設立「高雄市道路挖掘管理基金」，林欽榮表示，可以將過去個案挖掘的經費撙節做為資材及挖掘設施添購專款，並做為人員訓練使用。

他說，為有效控管道路挖掘品質，高雄市政府工務局除新闢道路禁挖管制3年、翻新道路禁挖管制1年外，也要加速推動建案聯合挖掘整合，藉由鄰近道路整合挖掘案件縮短工時及統一修復路面，有效減少道路重複施工。

林欽榮在現場還透過「高雄市道路施工影像」App即時監看道路挖掘施工情形，他表示，高雄市有「三方連線」即時傳輸，包括供料、道路挖掘及現場監工等，訊息揭露並做存證。

林欽榮指出，道路平整已為民眾施政滿意度指標之一，管線單位應合作，打造友善及用路安全環境。

對此，高雄市工務局長蘇志勳允諾力拚提升聯合挖掘整合比例，減少施工挖損，打造安全智慧的交通環境。

高雄市 林欽榮

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