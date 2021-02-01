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青灣仙人掌公園施工進度嚴重落後 澎縣府要求限期改善

聯合報 / 記者陳玫伶／澎湖即時報導
澎湖縣政府今前往視察青灣仙人掌公園施工進度，發現進度嚴重落後，現場雜草叢生，要求廠商亞果遊艇集團亞青公司限期改善。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣政府今前往視察青灣仙人掌公園施工進度，發現進度嚴重落後，現場雜草叢生，要求廠商亞果遊艇集團亞青公司限期改善。圖／澎湖縣府提供

澎湖縣副縣長洪慶鷲今天率建設處等單位查核馬公市風櫃半島的青灣仙人掌公園施工進度，提出公園外牆、屋頂防水工程進度落後等4項工程缺失，要求廠商亞果遊艇集團亞青公司限期改善，否則將依契約及相關法令從嚴開罰。

青灣仙人掌公園前身是軍事營區，占地16.8公頃，擁有豐富海域資源與地質景觀，澎湖縣政府表示，亞果遊艇集團亞青公司自2018年11月與縣府簽約，依約需投資3億3600萬元，並分成三期開發，第一期預計建設浮潛中心及大山國際藝術村，第二期為青灣仙人掌公園內各項開發，第三期為濱海渡假村。

但澎湖縣議會去年12月1日前往考察時，卻發現該園區工程進度無進展，且荒廢多年、雜草叢生，也導致縣府原投資數千萬的建設殘破不堪，縣議會要求縣府督促亞青公司加速整理環境，並須於今年4月觀光季前開放民眾參觀。

洪慶鷲今天前往查核後，提出4點工程缺失如，公園既有建物外牆及屋頂泥作裝修防水工程原預計應於今年2月20日完工，進度卻嚴重落後、戶外公共開放區域及入口意象尚未種植仙人掌、澎湖國際潛水中心曳船道及潛水池未申請即興建，以及深達5米深的淺水池恐有公安及環境疑慮等。

洪指示建設處每月考核施工進度，要求亞青公司於發文日起15日內限期改善，並需依契約於5月13日前完工營運，如未在期限內改善將依相關規定開罰。

澎湖縣政府今前往視察青灣仙人掌公園施工進度，發現進度嚴重落後，現場雜草叢生，要求廠商亞果遊艇集團亞青公司限期改善。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣政府今前往視察青灣仙人掌公園施工進度，發現進度嚴重落後，現場雜草叢生，要求廠商亞果遊艇集團亞青公司限期改善。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣政府今前往視察青灣仙人掌公園施工進度，發現進度嚴重落後，現場雜草叢生，要求廠商亞果遊艇集團亞青公司限期改善。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣政府今前往視察青灣仙人掌公園施工進度，發現進度嚴重落後，現場雜草叢生，要求廠商亞果遊艇集團亞青公司限期改善。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣政府今前往視察青灣仙人掌公園施工進度，發現進度嚴重落後，現場雜草叢生，要求廠商亞果遊艇集團亞青公司限期改善。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣政府今前往視察青灣仙人掌公園施工進度，發現進度嚴重落後，現場雜草叢生，要求廠商亞果遊艇集團亞青公司限期改善。圖／澎湖縣府提供

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