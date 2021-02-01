高市近三年交通死亡532人 阿蓮天聖宮路祭超渡亡靈

高雄市因用民眾通勤習慣，使用汽、機車通勤代步人數多，根據交通部道路交通安全督導委員會資料，從107年1月，至109年，近三年發生交通事故死亡人數，就有532人。

為了祈求高雄市境道路平安，高雄阿蓮天聖宮連五天辦理靈寶慈悲超渡大法會，超渡近三年來，高市因交通事故往生者亡靈，並邀請大崗山超峰寺住持天地法師，與仁武通法寺住持煌智法師，共同主法誦經持咒，讓往生亡靈聽經聞法離苦得樂，警政署副署長李永癸，與高雄市警察局長黃明昭，以及協辦此次法會的高雄市警局交通警察大隊大隊長陳文耀也都到場，希望藉由各方諸佛菩薩、法師頌經持咒佛力加持，超渡孤魂亡靈及十方法界眾生能往生淨土，兩名主法法師也帶領人員分走兩條路線，至高雄市區灑淨。