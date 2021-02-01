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有年味！金城模範街大紅燈籠高掛 懷舊景點像拍穿越劇

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮公所今年以紅燈籠為老街添妝，模範街換上成排的紅燈籠後，和周邊的紅樓建築映襯，可說是日夜皆美，相當有懷舊的氛圍。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所今年以紅燈籠為老街添妝，模範街換上成排的紅燈籠後，和周邊的紅樓建築映襯，可說是日夜皆美，相當有懷舊的氛圍。記者蔡家蓁／攝影

「大紅燈籠高高掛，走在將近百年歷史的模範街，是否會讓你不知道今夕是何夕！」金城鎮公所最近在金城模範街等地裝置成排的紅燈籠，充滿濃濃的年節味，金城鎮長李誠智今天也陪同網紅到場拍照打卡，要告訴遊客過年期間後浦老街也可以這樣玩，也吸引不少路過的民眾搶拍，直說好像在拍「穿越劇」。

最近，走在金城模範街等地，會覺得很不一樣，原來是模範街已高掛紅燈籠，看起來充滿了年節味，如果再穿上古裝拍照打卡，就是最應景的過年走春活動。

李誠智今天下午也帶路逛後浦老街，他說，金城鎮往年過年街景佈置著重於民生路、民權路等路段，今年公所希望將亮點帶入後浦老街；在與林務所研商後，決定以紅燈籠為老街添妝，增添年味也傳播喜氣。模範街換上成排的紅燈籠後，和周邊的紅樓建築映襯，可說是日夜皆美，既煥然一新又不失懷舊氣息，設置以來已經成為熱門的拍照打卡景點。

金城鎮公所觀光課指出，模範街於西元1924年由金門縣商會集資興建，計分橫街和直街兩部分，都用紅磚拱廊建造。根據南洋引進的「五腳基」型式，街道兩旁都是二進店屋，第一進為洋樓，第二進為閩式建築，外觀整齊、古典雅致，兼具民國初年中國式建築及洋樓的美感，格局排列非常整齊，單拱拱圈更是優美的線條。

值得一提的是，後浦老街除了模範街的街道兩側平日便插滿國旗，古典與現代映襯，極富建築及景觀之美，是許多國內外觀光客拍照打卡的首選；幾步之外的邱良功節孝坊旁的靈濟古寺(觀音亭)及後浦藝文特區街口也有紅燈籠的蹤跡。

金城鎮公所最近在金城模範街等地裝置成排的紅燈籠，充滿濃濃的年節味，金城鎮長李誠智今天也陪同網紅到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所最近在金城模範街等地裝置成排的紅燈籠，充滿濃濃的年節味，金城鎮長李誠智今天也陪同網紅到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所近期以紅燈籠為老街添妝，增添年味也傳播喜氣，不少網紅選擇來此拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所近期以紅燈籠為老街添妝，增添年味也傳播喜氣，不少網紅選擇來此拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
模範街換上成排的紅燈籠後，和周邊的紅樓建築映襯，可說是日夜皆美，目前已經成為熱門的拍照打卡景點。記者蔡家蓁／攝影
模範街換上成排的紅燈籠後，和周邊的紅樓建築映襯，可說是日夜皆美，目前已經成為熱門的拍照打卡景點。記者蔡家蓁／攝影

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